Грудень, 18 в 12:06

У фінальному матчі чемпіонату світу з футбол-2022 у Катарі зустрінуться збірні Аргентини та Франції. Гра відбудеться 18 грудня у місті Лусаїл на однойменному стадіоні.

Початок матчу о 17.00 за київським часом.

Де дивитися матч Аргентина – Франція?

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Суспільне та на платформі Megogo. Також трансляція матчу буде доступна на регіональних телеканалах (наприклад, Суспільне Київ) і платформі Суспільне Спорт.

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В ефірі Радіо Промінь відбудеться радіотрансляція фіналу Мундіалю.

Обидві команди вже піднімали трофей Кубка світу з футболу. Альбіселесте це робили на домашньому Мундіалі у 1978 році, а також на турнірі у Мексиці у 1986 році.

Ле блю тріумфували на домашньому Мундіалі у 1998 році, а ще є чинними чемпіонами світу завдяки перемозі у фіналі у 2018 році. Більше того Франція – перша збірна за останні 20 років, яка вдруге поспіль грає у фіналі Мундіалю.

Востаннє команди зустрічалися між собою на Кубку світу-2018. Тоді французи були сильнішими за аргентинців, а сама гра вийшла надрезультативна і закінчилася з рахунком 4:3.

У півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини розгромила команду Хорватії з рахунком 3:0, а Франція обіграла Марокко (2:0).