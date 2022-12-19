Аргентина встановила сумнівний рекорд, який увійшов в історію ЧС

Грудень, 19 в 1:13

Впродовж чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі збірна Аргентини встановила рекорд за кількістю зароблених пенальті на одному Мундіалі.

Альбіселесте заробили п’ять пенальті у семи проведених матчах на ЧС, що стало рекордом для турніру. У ворота суперників аргентинців не призначали пробиття одинадцятиметрових лише у матчах проти команд Мексики та Австралії.

Досі жодна інша команда не заробляла стільки одинадцятиметрових за один турнір.

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Раніше цей сумнівний рекорд належав Португалії та Нідерландам, які пробивали по чотири 11-метрових удари на ЧС-1966 та ЧС-1978 відповідно. Тоді Ейсебіо та Роб Ренсенбрінк відповідно реалізували по чотири пенальті.

На ЧС-2022 у Катарі усі пенальті аргентинців йшов пробивати капітан Ліонель Мессі. З п’яти пенальті він реалізував чотири – один з ударів аргентинця потягнув польський голкіпер Войцех Щенсний.

Варто зазначити, що три з цих пенальті аргентинці отримали право пробити у вирішальних матчах на виліт – у чвертьфіналі проти Нідерландів, у півфіналі проти Хорватії та у фіналі проти Франції. При чому пенальті у матчах півфіналу та фіналу відкривали рахунок у зустрічі.

Матч Хорватія – Аргентина

Після матчу 1/2 фіналу Хорватія – Аргентина низка експертів заявили, що пенальті було липове у ворота хорватів. Його призначили за фол Домініка Ліваковіча проти Хуліана Альвареса. У цьому епізоді нападник альбіселесте прокинув собі м’яч і врізався у голкіпера хорватів.

Але умисного порушення з боку Ліваковича не було. Такої думки дотримується більшість експертів. Ексгравець Манчестер Юнайтед Гаррі Невілл заявив, що рефері матчу мав подивитися VAR, перш ніж призначати пенальті.

— У будь-якому випадку, це не пенальті. Голкіпер просто стояв. Що він ще повинен робити? За це не повинні ставити пенальті. Шокований тим, що арбітр навіть не переглянув повтору за допомогою VAR. Це не може бути фолом. Голкіпер рухався вправо, але сам зупинився, – зазначив Невілл.

Таку ж думку висловив колишній гравець збірної Англії та лондонського Арсеналу Іан Райт.

— Вони навіть не перевірили за допомогою VAR. Не розумію, чому? Це не пенальті, – сказав він.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич після матчу заявив, що рішення арбітра з пенальті вплинуло на перебіг гри.

— Перший гол. На мою думку, пенальті не було, а раніше нам слід було дати кутовий. Це зламало гру. До цих епізодів ми грали добре, контролювали гру, хоча нам трохи не вистачало гостроти в атаці. Суперник не завдавав нам особливого клопоту до цього пенальті, який, на мій погляд, не можна давати в такому матчі, — наводить слова Луки Модрича Jutarnji list.

Матч Аргентина – Франція

Не менше питань викликає рішення пенальті у ворота Франції у фіналі ЧС-2022.

У моменті, за який арбітр призначив пенальті, Анхель Ді Марія прорвався в штрафну французів і впав після контакту з Усманом Дембеле. Француз переслідував суперника, і, як здавалося, зачепив суперника ззаду по ногах. Поляк Шимон Марциняк вказав на пенальті без перегляду VAR.

Ексгравець Манчестер Сіті Джо Бартон заявив: Пенальті ніколи не було. З ним погодився авторитетний британський журналіст Пірс Морган, який сказав – Це був не пенальті.

Never been a penalty. — Joey Barton (@Joey7Barton) December 18, 2022

That wasn’t a penalty. — Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022

Футбольні фанати пішли ще далі у своїх роздумах. Один з вболівальників сказав, що це пенальті перевершує все, що вони бачили раніше, заявивши: Це одна з найдурніших речей, які я бачив у великому фіналі.

— Насправді смішно, коли мова йде про Аргентину та пенальті. Ніколи раніше не бачив нічого подібного, – написав інший користувач.

— Скільки пенальті було призначено Аргентині на цьому чемпіонаті світу. Смішне рішення, – резюмував ще один користувач.

— Якби не сумнівні пенальті, призначені їм протягом турніру, вони (Аргентина) не виграли б, – додав ще один вболівальник.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу Аргентина обіграла Францію у серії пенальті після 3:3 за підсумками основного та компенсованого часу.