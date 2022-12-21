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Факти / Спорт

Футболісти, які не реалізували пенальті у фіналі ЧС-2022, зазнали расистських образ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кінгслі Коман
Фото: Getty Images

Після поразки у фіналі чемпіонату світу з футболу футболісти збірної Франції зазнали расистських образ. Про це повідомила Федерація футболу Франції.

У серії післяматчевих пенальті проти Аргентини двоє гравців Ле блю не реалізували свої одинадцятиметрові удари, що вартувало французам другого поспіль трофею Мундіалю.

У збірній Франції свої підходи реалізували лише Кіліан Мбаппе та Рандаль Коло Муані, тоді як Кінгслі Коману та Орельєну Чуамені не вдалося пробити сітку воріт аргентинського голкіпера. У підсумку підопічні Дешама поступилися альбіселесте у серії пенальті 4:2.

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Невдовзі після фіналу британський телеканал BBC повідомив, що Коман та Чуамені зазнали расистських образ у мережі. 

Хвилю расистського хейту вилили у бік Коло Муані. Попри реалізований пенальті його звинувачували у тому, що він не реалізував вихід один на один наприкінці компенсованого часу.

Мюнхенська Баварія, за яку грає Коман, висловила підтримку гравцю та засудила расистську поведінку фанатів.

— Баварія рішуче засуджує расистські випади проти Кінгслі Комана! Сім’я нашого клубу поруч з тобою, дорогий королю. Расизму немає місця ні в спорті, ні в нашому суспільстві, – йдеться у повідомленні німецького клубу.

Расизм з боку деяких вболівальників на адресу спортсменів засудила й Федерація футболу Франції.

— Після фіналу чемпіонату світу кілька гравців збірної Франції стали об’єктом неприпустимих расистських і ворожих висловлювань у соціальних мережах. FFF засуджує такі повідомлення і подасть скаргу на її авторів.

Подібне траплялося з футболістами збірної Англії після поразки Італії у фіналі Євро-2020. У соціальних мережах проти гравців, які не реалізували пенальті, розгорнули цілу кампанію з расистських образ та погроз.

У фіналі ЧС-2022 у Катарі збірна Франції поступилася Аргентині у серії пенальті 3:3 (2:4).

За підсумками турніру лідер Ле блю Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром, забивши вісім голів. Також Мбаппе став лише другим гравцем в історії, якому вдалося оформити хет-трик у фіналі Мундіалю.

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