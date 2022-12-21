Футболісти, які не реалізували пенальті у фіналі ЧС-2022, зазнали расистських образ

Грудень, 21 в 20:23

Після поразки у фіналі чемпіонату світу з футболу футболісти збірної Франції зазнали расистських образ. Про це повідомила Федерація футболу Франції.

У серії післяматчевих пенальті проти Аргентини двоє гравців Ле блю не реалізували свої одинадцятиметрові удари, що вартувало французам другого поспіль трофею Мундіалю.

У збірній Франції свої підходи реалізували лише Кіліан Мбаппе та Рандаль Коло Муані, тоді як Кінгслі Коману та Орельєну Чуамені не вдалося пробити сітку воріт аргентинського голкіпера. У підсумку підопічні Дешама поступилися альбіселесте у серії пенальті 4:2.

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Невдовзі після фіналу британський телеканал BBC повідомив, що Коман та Чуамені зазнали расистських образ у мережі.

Хвилю расистського хейту вилили у бік Коло Муані. Попри реалізований пенальті його звинувачували у тому, що він не реалізував вихід один на один наприкінці компенсованого часу.

Мюнхенська Баварія, за яку грає Коман, висловила підтримку гравцю та засудила расистську поведінку фанатів.

— Баварія рішуче засуджує расистські випади проти Кінгслі Комана! Сім’я нашого клубу поруч з тобою, дорогий королю. Расизму немає місця ні в спорті, ні в нашому суспільстві, – йдеться у повідомленні німецького клубу.

Der FC Bayern verurteilt die rassistischen Anfeindungen gegen Kingsley Coman aufs Schärfste! Die FC Bayern-Familie steht an deiner Seite, lieber King – Rassismus hat weder im Sport noch in unserer Gesellschaft Spielraum. pic.twitter.com/mg6r6B0UV0 — FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2022

Расизм з боку деяких вболівальників на адресу спортсменів засудила й Федерація футболу Франції.

— Після фіналу чемпіонату світу кілька гравців збірної Франції стали об’єктом неприпустимих расистських і ворожих висловлювань у соціальних мережах. FFF засуджує такі повідомлення і подасть скаргу на її авторів.

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es — Equipe de France (@equipedefrance) December 20, 2022

Подібне траплялося з футболістами збірної Англії після поразки Італії у фіналі Євро-2020. У соціальних мережах проти гравців, які не реалізували пенальті, розгорнули цілу кампанію з расистських образ та погроз.

У фіналі ЧС-2022 у Катарі збірна Франції поступилася Аргентині у серії пенальті 3:3 (2:4).

За підсумками турніру лідер Ле блю Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром, забивши вісім голів. Також Мбаппе став лише другим гравцем в історії, якому вдалося оформити хет-трик у фіналі Мундіалю.