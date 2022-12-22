Боксер Берінчик приїхав на передову до військових з чемпіонським поясом

Грудень, 22 в 17:37

Володар поясів WBO International та титулу чемпіона Європи EBU у легкій вазі Денис Берінчик повернувся після переможного бою додому та відвідав українських військових на передовій.

Боксер привіз нашим воїнам у місті Торецьк на Донеччині різноманітне спорядження, показав чемпіонський пояс та зробив спільні фото.

Один з українських воїнів подякував боксеру за підтримку та візит. Він згадав іншого українського боксера Василя Ломаченка, який нещодавно публікував знімки з Києво-Печерської Лаври, на яких він випікає проскурки.

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— Це вам не проскурки в Лаврі робити… Дякую, Денисе Берінчику, що заїхав, за ніштяки, що не забуваєш та підтримуєш, – написав військовий.

У своєму останньому бою українець переміг володаря титулу EBU француза Івана Менді в об’єднавчому бою. За підсумками 12 раундів Берінчик здобув одностайну перемогу: 117-111, 116-112, 116-112.

Після перемоги українець підписав контракт із промоутерською компанією Френка Воррена, який анонсував можливий вихід українського боксера на бій за титул чемпіона світу вже у 2023 році.

ЗМІ припускають, що свій наступний бій Берінчик може провести в андекарті поєдинку Усик – Ф’юрі.

Фото: Instagram/Денис Берінчик