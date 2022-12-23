Не витримали тиску відповідальності: пʼять розчарувань ЧС-2022

Грудень, 23 в 13:20

Змагання найкращих збірних світу — це не тільки перемоги й тріумфи. На чемпіонаті світу в Катарі вболівальники бачили багато невдалих матчів зірок першої величини. Деякі запамʼятаються надовго.

Ми підготували невеликий рейтинг гравців, які розчарували фанатів футболу по всьому світі.

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Кріштіану Роналду (Португалія)

Імовірно, як головна зірка в історії португальського футболу, Роналду втратив останній шанс стати чемпіоном світу на противагу успіху вічного конкурента. Якщо Мессі втілив мрію в життя у 35, то Роналду має від’ємну фору у два роки.

Один гол у п’яти матчах за 290 хв перебування на полі, гучні скандали та втрата місця у стартовому складі та в національній команді – такими є сухі підсумки вкрай невдалого перебування в Катарі того, хто претендує на звання найкращого футболіста в історії.

Серхіо Бускетс (Іспанія)

Півзахисник Барселони — останній представник блискучого покоління збірної Іспанії, якій вдалося виграти і Євро, і чемпіонат світу.

Проте у Катарі гра 34-річного опорного півзахисника була на межі характеристики посміховиська. Каталонець провів на полі усі чотири матчі й 364 хв, але переконав у доцільності перебування в заявці фурії хіба що в грі з депресивною Коста-Рикою.

Серхіо вже завершив виступи за головну команду країни, і відхід футболіста з таким рівнем гри для нового наставника піренейців де ла Фуенте втратою не назвеш.

Кевін Де Брюйне (Бельгія)

Золоте покоління збірної Бельгії офіційно припинило своє існування. І справа не в тому, що після закінчення ЧС-22 завершив виступи за збірну найбільш розкручений червоний диявол з числа суперзірок бельгійського футболу останнього десятиліття Еден Азар.

Хавбек іспанського Реалу впевнено пройшов ганебний шлях Кака й Бейла у Мадриді, але цього разу в збірній країни не менш погано виступив і сильний гравець клубного рівня, Кевін Де Брюйне.

Найкращий бельгійський футболіст розчарував так само, як решта партнерів по команді, й у відповідальний момент розводив руками, не розуміючи, як йому не вдалося в Катарі здійснити бодай одну результативну дію.

Томас Мюллер (Німеччина)

Виступ манншафт — історія про невідповідність сподівань реальному стану речей.

Ганс Флік виявився не готовим поставити команді гру, гідну рівня фаворита. Група досвідчених футболістів на чолі з Томасом Мюллером виявилася не готовою повести за собою решту колективу.

Тріо Нойєр-Гюндоган-Мюллер мало стати хребтом бундестім, на який опираються інші. Натомість Томас та його імениті колеги подарували японцям та іспанцям такий собі атракціон небаченої щедрості.

Неймар (Бразилія)

Так, Бразилія не провалила турнір. Так, за три матчі Неймар забив два голи й віддав результативну передачу. Але букмекери називали селесао головним фаворитом турніру, а форвард ПСЖ отримав черговий шанс довести, що здатен витягувати команду в складних ситуаціях, а не тільки дарувати камерам красиві фінти.

Неймар знову не впорався. Наступний гол у футболці національної збірної 30-річної зірки дозволить йому обійти Пеле в заліку найкращих бомбардирів в історії Бразилії.

Чи дійсно зможе Неймар піднятися на рівень Бога, питання поки що не на користь да Сілви Сантоса.