Іранські шахістки виступили на ЧС зі швидких шахів без хіджабу

Грудень, 29 в 1:48

Іранські шахістки Сара Хадем і Атуса Пуркашіян взяли участь у чемпіонаті світу-2022 з бліц-шахів, відмовившись одягати обов’язковий хіджаб на публічній події.

Це сталося під час турніру, який стартував в Алмати, Казахстан.

На фотографіях, опублікованих на Flickr Міжнародною шаховою федерацією (ФІДЕ), видно, як гросмейстерки з непокритою головою глибоко зосереджені на грі.

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Пуркашіян, яка раніше представляла Іран, на цьому турнірі виступає під прапором США. Водночас Хадем зробила це попри заборону спортсменкам з Ірану з’являтися без хіджабу на спортивних подіях, якщо вони представляють свою країну.

Iranian chess masters Atousa Pourkashiyan and Sara Khadem competed in this week’s FIDE World Championships in Kazakhstan without the mandatory hijab. #MahsaAmini #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/mohbO4Knoq — Jonathan Harounoff (@JonathanHaroun1) December 26, 2022

Хіджаб, який згідно суворого ісламського дрес-коду Ірану є обов’язковим для жінок, став центральним елементом протестів проти іранського уряду.

Протести виникли після смерті 22-річної Махси Аміні, яка померла у вересні після того, як її заарештувала поліція моралі Ірану за нібито неправильне носіння хіджабу. Жінки відігравали помітну роль у протестах, знімавши та інколи паливши свої хустки.

У жовтні іранська альпіністка Ельназ Рекабі змагалася в Південній Кореї без хустки. Пізніше вона заявила, що зробила це ненавмисно.

У листопаді іранська лучниця сказала, що не помітила, як її хіджаб впав під час церемонії нагородження в Тегерані. Згодом з’явилося відео, на якому показано, як вона дозволила скинути хустку, що багато хто сприйняв як підтримку протестувальників.

Фото: FIDE