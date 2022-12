Іранські шахістки виступили на ЧС зі швидких шахів без хіджабу

Іранські шахістки Сара Хадем і Атуса Пуркашіян взяли участь у чемпіонаті світу-2022 з бліц-шахів, відмовившись одягати обов’язковий хіджаб на публічній події.

Це сталося під час турніру, який стартував в Алмати, Казахстан.

На фотографіях, опублікованих на Flickr Міжнародною шаховою федерацією (ФІДЕ), видно, як гросмейстерки з непокритою головою глибоко зосереджені на грі.

Пуркашіян, яка раніше представляла Іран, на цьому турнірі виступає під прапором США. Водночас Хадем зробила це попри заборону спортсменкам з Ірану з’являтися без хіджабу на спортивних подіях, якщо вони представляють свою країну.

Iranian chess masters Atousa Pourkashiyan and Sara Khadem competed in this week’s FIDE World Championships in Kazakhstan without the mandatory hijab. #MahsaAmini #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/mohbO4Knoq

