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Факти / Спорт

Іранські шахістки виступили на ЧС зі швидких шахів без хіджабу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сара Хадем

Іранські шахістки Сара Хадем і Атуса Пуркашіян взяли участь у чемпіонаті світу-2022 з бліц-шахів, відмовившись одягати обов’язковий хіджаб на публічній події.

Це сталося під час турніру, який стартував в Алмати, Казахстан.

На фотографіях, опублікованих на Flickr Міжнародною шаховою федерацією (ФІДЕ), видно, як гросмейстерки з непокритою головою глибоко зосереджені на грі.

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Пуркашіян, яка раніше представляла Іран, на цьому турнірі виступає під прапором США. Водночас Хадем зробила це попри заборону спортсменкам з Ірану з’являтися без хіджабу на спортивних подіях, якщо вони представляють свою країну.

Хіджаб, який згідно суворого ісламського дрес-коду Ірану є обов’язковим для жінок, став центральним елементом протестів проти іранського уряду.

Протести виникли після смерті 22-річної Махси Аміні, яка померла у вересні після того, як її заарештувала поліція моралі Ірану за нібито неправильне носіння хіджабу. Жінки відігравали помітну роль у протестах, знімавши та інколи паливши свої хустки.

У жовтні іранська альпіністка Ельназ Рекабі змагалася в Південній Кореї без хустки. Пізніше вона заявила, що зробила це ненавмисно.

У листопаді іранська лучниця сказала, що не помітила, як її хіджаб впав під час церемонії нагородження в Тегерані. Згодом з’явилося відео, на якому показано, як вона дозволила скинути хустку, що багато хто сприйняв як підтримку протестувальників.

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Фото: FIDE

Джерело: Sky News
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