Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

У пориві люті: Гвардіола вдарив ногою по пляшці з водою, яка влучила у тренера Лідса

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Хосеп Гвардиола
Фото: Depositphotos

Манчестер Сіті без проблем обіграв Лідс у матчі 17-го туру чемпіонату Англії з футболу. Зустріч на стадіоні Елланд Роуд у Лідсі завершилася перемогою містян з рахунком 3:1.

Підопічні Хосепа Гвардіоли не в останню чергу святкували перемогу завдяки дублю норвезького форварда Ерлінга Голанда. 22-річний футболіст встановив новий рекорд АПЛ, відзначившись вже 20 разів у воротах суперника у 14 матчах.

Але сама гра проти Лідса запам’яталася не лише завдяки рекорду Голанда. Наприкінці матчу, коли містяни вели у рахунку 3:1, наставник Сіті Гвардіола у пориві гніву випадково жбурнув ногою пляшку з водою.

Зараз дивляться

Пляшка влучила у тренера клубу Лідс. Пеп миттєво відреагував, схопився за голову та побіг вибачатися.

Видання Mirror повідомляє, що Гвардіола відразу ж попросив вибачення у постраждалого.

Іспанський фахівець не впорався з емоціями, коли його підопічні не реалізували чергову нагоду біля воріт суперника.

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Сіті (35 очок) наразі йде на другій позиції, поступаючись Арсеналу (40). В обох команд по 15 матчів в активі. На третій позиції наразі Ньюкасл Юнайтед (33). Далі йдуть Тоттенгем Готспур, МЮ та Ліверпуль.

Читайте
Кімнату у студмістечку, де жив Мессі під час ЧС-2022, перетворять на музей

Джерело: Mirror
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка