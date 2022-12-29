Грудень, 29 в 16:22

Манчестер Сіті без проблем обіграв Лідс у матчі 17-го туру чемпіонату Англії з футболу. Зустріч на стадіоні Елланд Роуд у Лідсі завершилася перемогою містян з рахунком 3:1.

Підопічні Хосепа Гвардіоли не в останню чергу святкували перемогу завдяки дублю норвезького форварда Ерлінга Голанда. 22-річний футболіст встановив новий рекорд АПЛ, відзначившись вже 20 разів у воротах суперника у 14 матчах.

Але сама гра проти Лідса запам’яталася не лише завдяки рекорду Голанда. Наприкінці матчу, коли містяни вели у рахунку 3:1, наставник Сіті Гвардіола у пориві гніву випадково жбурнув ногою пляшку з водою.

Зараз дивляться

Пляшка влучила у тренера клубу Лідс. Пеп миттєво відреагував, схопився за голову та побіг вибачатися.

O Guardiola nunca foi 100% são pic.twitter.com/8WLx7263Ul — Marcelo Bechler (@marcelobechler) December 28, 2022

Видання Mirror повідомляє, що Гвардіола відразу ж попросив вибачення у постраждалого.

Іспанський фахівець не впорався з емоціями, коли його підопічні не реалізували чергову нагоду біля воріт суперника.

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Сіті (35 очок) наразі йде на другій позиції, поступаючись Арсеналу (40). В обох команд по 15 матчів в активі. На третій позиції наразі Ньюкасл Юнайтед (33). Далі йдуть Тоттенгем Готспур, МЮ та Ліверпуль.