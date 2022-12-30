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Факти / Спорт

Бразильські лікарі назвали причину смерті легенди футболу Пеле

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Пеле
Фото: Dreamstime

Бразильська клініка Альберта Ейнштейна назвала причину смерті легенди світового футболу Пеле.

Про це повідомляє CNN.

Наприкінці листопада Пеле потрапив до лікарні в Сан-Паулу через респіраторну інфекцію та ускладнення, пов’язані з раком товстої кишки. Минулого тижня в лікарні повідомили, що його здоров’я погіршилося через прогресування раку.

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Згідно з повідомленням лікарні Альберта Ейнштейна, Пеле помер у четвер від поліорганної недостатності внаслідок прогресування раку товстої кишки, що призвело до численної відмови в роботі внутрішніх органів.

Впродовж кількох років Пеле мав проблеми зі здоров’ям. Він пересувався за допомогою ходунків. У вересні 2021 року йому зробили операцію з видалення пухлини на кишківнику.

Лікування раку Пеле тривало протягом останнього року.

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Джерело: CNN
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