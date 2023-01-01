Ще один українець в АПЛ? Мудрик узгодив особистий контракт з Арсеналом

Січень, 01 в 21:10

Український півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик погодив умови особистого контракту з лондонським Арсеналом.

Про це повідомив італійський журналіст та інсайдер Ніколо Скіра у соціальній мережі Twitter.

За даними джерела, сторони узгодили деталі угоди терміном на п’ять років. Наразі тривають переговори між клубами щодо потенційного трансферу.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що каноніри зробили пропозицію гірникам, запропонувавши 55 млн фунтів з урахуванням бонусів за контракт 21-річного Мудрика. Зазначалося, що Шахтар її відхилив.

Згодом стало відомо, що Арсенал зробив другу та покращену пропозицію щодо трансферу. Фінансові деталі запиту поки невідомі. Також у пресі була інформація, що український клуб хоче виручити від трансферної угоди 85 млн фунтів.

Мудрик у поточному сезоні провів 18 матчів за Шахтар, в яких забив десять голів та зробив вісім результативних асистів.

У турнірній таблиці АПЛ лондонський Арсенал під керівництвом тренера Мікеля Артети наразі лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті на сім очок. Кольори канонірів захищає ще один український футболіст Олександр Зінченко, який приєднався до лондонського клубу у літнє трансферне вікно 2022 року.

Джерело: Ніколо Скіра