Боротимусь з усіх сил. У легенди тенісу Навратілової виявили одразу дві форми раку

Січень, 03 в 0:50

66-річна тенісистка Мартіна Навратілова, яка була першою ракеткою світу заявила, що в неї лікарі виявили одразу дві форми раку.

Вона розповіла, що у листопаді помітила збільшення лімфатичного вузла на шиї. Біопсія підтвердила рак горла першої стадії. Під час подальшого обстеження в молочній залозі також знайшли пухлину.

Медики зазначають, що обидва види раку – на першій стадії.

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– Це – подвійний удар, але все можна виправити. Я боротимусь з усіх сил, – сподівається жінка

Наприкінці цього місяця Навратілова розпочне лікування у Нью-Йорку.

Після оголошення діагнозу вона відмовилась їхати на Відкритий чемпіонат Австралії, де мала працювати телекоментатором, а натомість хоче зосередитись на своєму здоров’ї.

У 2010 році у Навратілової вже діагностували рак грудей. Однак за шість місяців лікарі констатували ремісію.

Довідка. Мартіна Навратілова народилась в Чехословаччині, але у 1981 році прийняла американське громадянство. За свою спортивну кар’єру вона стала володаркою 167 тенісних титулів – це абсолютний рекорд як серед жінок, так і чоловіків. Вона виграла 59 титулів Великого шлему. Сім разів була найкращим гравцем року WTA. Входить до списку Сорок найкращих спортсменів усіх часів за версією Sports Illustrated та є членом Міжнародної зали тенісної слави. Навратілова пішла з професійного тенісу у 2006 році, вигравши свій останній турнір Великого шлему.

Фото: Мартіна Навратілова