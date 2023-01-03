Боротимусь з усіх сил. У легенди тенісу Навратілової виявили одразу дві форми раку
66-річна тенісистка Мартіна Навратілова, яка була першою ракеткою світу заявила, що в неї лікарі виявили одразу дві форми раку.
Вона розповіла, що у листопаді помітила збільшення лімфатичного вузла на шиї. Біопсія підтвердила рак горла першої стадії. Під час подальшого обстеження в молочній залозі також знайшли пухлину.
Медики зазначають, що обидва види раку – на першій стадії.
– Це – подвійний удар, але все можна виправити. Я боротимусь з усіх сил, – сподівається жінка
Наприкінці цього місяця Навратілова розпочне лікування у Нью-Йорку.
Після оголошення діагнозу вона відмовилась їхати на Відкритий чемпіонат Австралії, де мала працювати телекоментатором, а натомість хоче зосередитись на своєму здоров’ї.
У 2010 році у Навратілової вже діагностували рак грудей. Однак за шість місяців лікарі констатували ремісію.
Довідка. Мартіна Навратілова народилась в Чехословаччині, але у 1981 році прийняла американське громадянство.
За свою спортивну кар’єру вона стала володаркою 167 тенісних титулів – це абсолютний рекорд як серед жінок, так і чоловіків. Вона виграла 59 титулів Великого шлему. Сім разів була найкращим гравцем року WTA. Входить до списку Сорок найкращих спортсменів усіх часів за версією Sports Illustrated та є членом Міжнародної зали тенісної слави.
Навратілова пішла з професійного тенісу у 2006 році, вигравши свій останній турнір Великого шлему.
Фото: Мартіна Навратілова