Січень, 03 в 10:39

Американський гонщик Кен Блок загинув під час аварії на снігоході. Йому було 55 років.

Про його смерть стало відомо із сайту гоночної команди Hoonigan Racing Division. Так, трагедія із зіркою екстремальних видів спорту сталася 2 січня у штаті Юта. Спортсмен помер на місці від отриманих травм.

– З глибоким жалем ми можемо підтвердити, що Кен Блок загинув сьогодні в аварії на снігоході. Кен був візіонером, першопрохідником та іконою. І, найголовніше – батьком та чоловіком. Нам неймовірно його не вистачатиме, – йдеться на сайті.

Як саме сталася аварія – невідомо.

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Кен Блок брав участь у багатьох видах спортивних змагань, включаючи скейтбординг, сноубординг, мотокрос, ралі, ралікрос та джимхану.

Він також був одним із засновників компанії DC Shoes – виробництво спортивного взуття.

Свою ралійну кар’єру гонщик розпочав у 2005 році з командою Vermont SportsCar. У 2010 році Monster World Rally оголосила спортсмена своїм гонщиком для кількох етапів чемпіонату світу.

Ба більше, Кен став першим американським гонщиком компанії Ford на чемпіонаті світу з ралі.