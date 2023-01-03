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Роналду ще може зіграти в ЛЧ: це прописано у його контракті, але є умова

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Потребує перевірки
Криштіану Роналду збірна Португалії ЧС-2022
Фото: Getty Images

У новому контракті португальця Криштіану Роналду з саудівським клубом Аль-Наср є пункт, за яким він ще може зіграти у Лізі чемпіонів до завершення кар’єри футболіста.

Про це повідомляє іспанське спортивне видання Marca.

Після того як 37-річний Роналду наприкінці листопада минулого року розірвав контракт з Манчестер Юнайтед за обопільною згодою, він вперше буде грати у клубі за межами Європи.

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Зазначається, що згідно з угодою із саудитами, Криштіану отримуватиме щонайменше €75 млн на сезон.

Водночас футболіст не готовий повністю відмовитися від участі у європейських турнірах. За інформацією Marca, у його контракті є такий пункт: якщо англійський Ньюкасл Юнайтед потрапить у Лігу чемпіонів у цьому сезоні, то він зможе піти туди в оренду. Наразі сороки йдуть третіми у чемпіонаті Англії.

Ньюкасл належить саудівському фонду Saudi Arabian Public Investment. У жовтні 2021 року Суверенний фонд Саудівської Аравії придбав Ньюкасл за $360 млн – у Майка Ешлі викупили 100% акцій.

Кріштіану Роналду володіє кількома рекордами в Лізі чемпіонів. Наразі він є найкращим бомбардиром цього турніру за всю історію із 140 забитими голами.

Єдиний, хто здатний його обійти найближчим часом, це Ліонель Мессі. В аргентинця 129 голів в ЛЧ.

Минулого тижня Роналду підписав контракт з Аль-Насром. Угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Джерело: Marca
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