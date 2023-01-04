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Факти / Спорт

Хай живе король! У Бразилії поховали легенду футболу Пеле

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
похорон Пеле
Фото: Getty Images

У бразильському місті Сантус поховали легендарного футболіста Пеле після тригодинної похоронної процесії містом.

Похоронну месу провели на стадіоні Віла Бельміро футбольної команди Сантос, у якій починав свою кар’єру Пеле. Після цього чорну труну провезли вулицями міста на пожежній машині.

З королем футболу прийшли попрощатися сотні тисяч співвітчизників, президент Бразилії Лулу да Сілва, очільник ФІФА Джанні Інфантіно, футбольні функціонери та спортсмени.

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Стадіон Сантоса прикрасили банерами на честь Пеле. Зокрема, над однією з трибун був величезний банер з написом Viva o Rei (Хай живе король).

Сама церемонія поховання була приватною та відбулася на цвинтарі Memorial Ecumenical Cemetery.

— Це такий важкий момент… але ми відчуваємо велику честь і гордість. Тепер він спочине, — сказав журналістам син Пеле Едіньо після того, як його батька поховали.

У 2003 році Пеле придбав місце на дев’ятому поверсі цвинтаря, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найвищий цвинтар у світі. Склепи та могили у ньому розміщуються вертикально.

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Представники цвинтаря у спілкуванні з журналістами розповіли, що мавзолей Пеле площею 200 кв. буде оформлено як футбольний стадіон, а труну виставлять посеред штучного газону в оточенні позолочених зображень часів його слави.

Пеле помер у віці 82 років 29 грудня. З 2021 року легенда футболу лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць він перебував у лікарні з численними захворюваннями.

Джерела: The Guardian, AP News
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