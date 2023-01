Хай живе король! У Бразилії поховали легенду футболу Пеле

У бразильському місті Сантус поховали легендарного футболіста Пеле після тригодинної похоронної процесії містом.

Похоронну месу провели на стадіоні Віла Бельміро футбольної команди Сантос, у якій починав свою кар’єру Пеле. Після цього чорну труну провезли вулицями міста на пожежній машині.

З королем футболу прийшли попрощатися сотні тисяч співвітчизників, президент Бразилії Лулу да Сілва, очільник ФІФА Джанні Інфантіно, футбольні функціонери та спортсмени.

Стадіон Сантоса прикрасили банерами на честь Пеле. Зокрема, над однією з трибун був величезний банер з написом Viva o Rei (Хай живе король).

