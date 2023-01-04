Костюк вибила з турніру в Австралії ексросіянку та чемпіонку Вімблдону

Січень, 04 в 13:44

Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в Аделаїді (Австралія).

У другому колі вона здолала чинну чемпіонку Вімблдону, представницю Казахстану Єлену Рибакіну, яка на старті турніру обіграла п’яту сіяну на турнірі, американку Даніель Коллінз.

Марта Костюк – Єлена Рибакіна – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

У першому сеті жодна з тенісисток не віддала власної подачі, тому доля партії вирішилася на тайбрейку, в якому перемогу здобула ексросіянка з рахунком 7:5.

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У другому сеті Костюк виграла три гейми поспіль, а потім виграла подачу Рибакіної у восьмому геймі – 6:2. Таким чином українка відновила паритет у рахунку за сетами.

Вирішальна партія для Костюк розпочалася з програної подачі, але вона відразу ж відігралася. Після цього українка взяла ще три розіграші поспіль і змогла втримати перевагу над суперницею – 6:3.

Для Марти це друга перемога в сезоні в основній сітці. Турнір WTA 500 в Аделаїді Костюк розпочала з кваліфікації, а потім взяла гору над австралійкою Джеймі Форліс у першому колі.

У наступному матчі українська тенісистка зіграє проти переможниці зустрічі Онс Жабер (Франція) – Сорана Кирстя (Румунія). Окрім Костюк у турнірі в Аделаїді брала участь перша ракетка України Ангеліна Калініна, але вона поступилася у стартовому раунді білорусці Вікторії Азаренці (6:7, 6:7).

Єлена Рибакіна народилася у Москві і до зміни громадянства у 2018 році представляла Росію. У 2022 році вона тріумфувала на Вімблдоні, але під час пресконференції не змогла відповісти на питання про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Спортсменка спершу сказала, що не почула запитання, а потім стала нарікати на погане володіння англійською мовою.