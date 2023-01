Під час Australian Open-2023 відомі тенісисти допоможуть зібрати гроші для допомоги Україні

Перед стартом першого у сезоні турніру серії Grand Slam – Australian Open-2023 у Мельбурні відбудеться низка виставкових поєдинків під назвою Tennis Plays for Peace (Теніс грає за мир).

Про це йдеться на офіційному сайті турніру Australian Open.

Виставкові матчі відбудуть на Арені Рода Лейвера. Участь у них візьмуть: експерша ракетка світу Рафаель Надаль, іспанець Карлос Алькарас, американка Корі Гофф, грекиня Марія Саккарі, німець Алекс Звєрєв, француз Френсіс Тіафо та австралієць Алекс де Мінаур.

У пресслужбі додали, що оскільки наразі тривають турніри в Аделаїді та Гобарті, то список учасників доповнять пізніше.

Також у Мельбурні відбудеться виставковий матч між найстаршим тенісистом у історії, 98-річним українцем Леонідом Станіславським, та його однолітком, австралійцем Генрі Янгом.

Tennis Plays for Peace

Join some of the world’s best players including @carlosalcaraz, @RafaelNadal, @CocoGauff, @mariasakkari, @AlexZverev, @FTiafoe, and @alexdeminaur as they show their ongoing support for the people of Ukraine.

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 4, 2023