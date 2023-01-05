Під час Australian Open-2023 відомі тенісисти допоможуть зібрати гроші для допомоги Україні

Січень, 05 в 18:34

Перед стартом першого у сезоні турніру серії Grand Slam – Australian Open-2023 у Мельбурні відбудеться низка виставкових поєдинків під назвою Tennis Plays for Peace (Теніс грає за мир).

Про це йдеться на офіційному сайті турніру Australian Open.

Виставкові матчі відбудуть на Арені Рода Лейвера. Участь у них візьмуть: експерша ракетка світу Рафаель Надаль, іспанець Карлос Алькарас, американка Корі Гофф, грекиня Марія Саккарі, німець Алекс Звєрєв, француз Френсіс Тіафо та австралієць Алекс де Мінаур.

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У пресслужбі додали, що оскільки наразі тривають турніри в Аделаїді та Гобарті, то список учасників доповнять пізніше.

Також у Мельбурні відбудеться виставковий матч між найстаршим тенісистом у історії, 98-річним українцем Леонідом Станіславським, та його однолітком, австралійцем Генрі Янгом.

Усі виручені на благодійному заході кошти передадуть австралійському UNICEF та Global Giving, що надають гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни, яку розв’язала Росія.

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Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.

Аналогічний виставковий благодійний турнір на підтримку України відбувся й напередодні US Open-2022.