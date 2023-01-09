П’ятиразовий переможець ЛЧ Гарет Бейл завершив кар’єру
Колишній футболіст мадридського Реала та англійського Тоттенгема Гарет Бейл оголосив про завершення кар’єри у віці 33 років.
Бейл назвав рішення повісити бутси на цвях “найважчим у своїй кар’єрі”.
— Моя подорож на міжнародній арені змінила не тільки моє життя, але й те, хто я є. Тепер я рухаюся до нового розділу свого життя. Настав час змін та можливостей для нових пригод, — сказав він.
Футболіст зазначив, що ухвалив це рішення після “довгих роздумів”.
Останній сезон валлієць провів в американському клубі Лос-Анджелес. Також він взяв участь у чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі разом зі збірною Уельсу. Валлійці посіли останнє місце у квартеті B і не змогли вийти у плей-оф.
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Раніше Бейл захищав кольори англійських клубів Саутгемптон, Тоттенгем Готспур та мадридського Реала.
У складі королівського клубу футболіст п’ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів УЄФА. Загалом за мадридську команду він провів 258 матчів, відзначившись 106 голами та 67 асистами.
У збірній Уельсу на рахунку Гарета 40 голів у 111 матчах.