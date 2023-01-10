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Факти / Спорт

Олександр Шовковський офіційно повернувся в Динамо Київ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Шовковський
Фото: УНІАН

Колишній воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський повернувся у київським клуб.

Пресслужба біло-синіх повідомила, що Шовковський увійде до тренерського штабу Мірчі Луческу та стане одним з асистентів румунського фахівця.

Раніше займану Шовковським посаду у клубі залишив хорват Огнєн Вукоєвіч.

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Останніми роками Шовковський працював у тренерському штабі збірної України, але залишив його після завершення контракту з Українською асоціацією футболу 31 грудня.

Водночас про закінчення контракту з тренерським штабом Олександра Петракова чи підписання нової угоди УАФ не повідомляла. Хоча 22 грудня оголосила про продовження контрактів з тренером молодіжки Русланем Ротанем та наставником юнацької збірної Сергієм Нагорняком.

48-річний Шовковський виступав за київське Динамо з 1994 до 2016 рік. У футболці біло-синіх він провів 635 офіційних матчів.

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Джерело: Динамо Київ
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