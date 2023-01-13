У суді назвали “хижаком”: з футболіста Менді знято шість звинувачень у зґвалтуванні

Січень, 13 в 19:51

Футболіст Манчестер Сіті Бенжамен Менді був визнаний невинним за сімома пунктами у справі щодо сексуального насильства.

28-річного ексзахисника збірної Франції у суді назвали “хижаком”, який “перетворив гонитву за жінками заради сексу у гру”.

Однак присяжні у суді визнали Менді невинним за шістьма пунктами зґвалтування та одним пунктом сексуального насильства.

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Ще за одним пунктом зґвалтування та одним із замахів на зґвалтування присяжні не змогли винести вердикту після шестимісячного судового розгляду у суді Честера.

Сторона обвинувачення, прокурор Меттью Конвей сказав, що буде домагатися повторного розгляду за пунктами, за якими присяжні не змогли винести вердикт. Нове засідання суду у справі призначили на 26 червня.

— ФК Манчестер Сіті враховує сьогоднішній вердикт Честерського суду, за яким присяжні визнали Бенжамена Менді невинним за сімома пунктами звинувачення, – йдеться у заяві клубу, за який виступає футболіст.

Пресслужба містян додала, що зважаючи на те, що у цій справі “є відкриті питання, клуб не в змозі давати подальші коментарі наразі”.

У серпні 2021 року стало відомо, що Бенжамена Менді помістили під варту. Йому висунули обвинувачення за чотирма пунктами зґвалтування та одним випадком сексуального насильства щодо трьох позивачів у віці від 16 років у період із жовтня 2020 року до серпня 2021 року.