Петраков став головним тренером збірної Вірменії з футболу

Січень, 14 в 21:13

Колишній тренер збірної України з футболу Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії. Про це призначення повідомила Федерація футболу Вірменії 14 січня.

Там повідомили, що це рішення ухвалили під час засідання виконкому ФФВ, на якому обговорювалося питання про призначення головного тренера збірної Вірменії.

— Після 1,5 годин обговорень із запропонованих кандидатів було обрано колишнього головного тренера збірної України Олександра Петракова, – повідомила пресслужба ФФВ.

Деталі контракту 65-річного українського фахівця з Федерацією футболу Вірменії невідомі.

Зараз дивляться

Петраков офіційно залишив посаду наставника збірної України 12 січня. УАФ вирішила не продовжувати співпрацю з фахівцем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Football Federation of Armenia (@armenian_ff)

Цікаво, що минулоріч у межах Ліги націй УЄФА Петраков на чолі збірної України двічі розгромно обіграв команду Вірменію. У номінально домашньому матчі синьо-жовті тріумфували з рахунком 3:0, а на виїзді завдали розгромної поразки 5:0.

У відборі на Євро-2024 Вірменія потрапила до групи D, де її суперниками стали команди Туреччини, Хорватії, Латвії та Уельсу.

Читайте Оприлюднено календар матчів збірної України з футболу у 2023 році

Джерело: Федерація футболу Вірменії