Вінгер Динамо Циганков став гравцем іспанської Жирони

Січень, 17 в 15:56

Футболіст збірної України Віктор Циганков перейшов з київського Динамо до іспанської Жирони.

Про трансфер гравця повідомили офіційні сайти клубів.

— Сьогодні новим гравцем ФК Жирона став Віктор Циганков, – йдеться на сайті было-червоних.

Контракт українського вінгера з іспанським клубом розрахований до літа 2027 року.

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За перехід 25-річного футболіста Динамо отримає компенсацію у розмірі €5 млн та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.

L’arribada a La Vinya des de dins! pic.twitter.com/634V0AGLbF — Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023

Чинний контракт Циганкова з Динамо завершувався влітку 2023 року. Пресслужба клубу повідомила, що Динамо пропонувала продовжити угоду, але штаб консультантів гравця попросив клуб здійснити перехід в це трансферне вікно.

У лавах біло-синіх Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, зокрема, 64 – в єврокубках. У воротах суперників за клуб він відзначився 94 рази та віддав 64 результативні передачі.

В іспанській Ла Лізі Жирона посідає одинадцяту сходинку, маючи в активі 21 очко. Лідером чемпіонату Іспанії наразі йде Барселона (41).

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Фото: ФК Жирона