Вінгер Динамо Циганков став гравцем іспанської Жирони
Футболіст збірної України Віктор Циганков перейшов з київського Динамо до іспанської Жирони.
Про трансфер гравця повідомили офіційні сайти клубів.
— Сьогодні новим гравцем ФК Жирона став Віктор Циганков, – йдеться на сайті было-червоних.
Контракт українського вінгера з іспанським клубом розрахований до літа 2027 року.
За перехід 25-річного футболіста Динамо отримає компенсацію у розмірі €5 млн та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.
L’arribada a La Vinya des de dins! pic.twitter.com/634V0AGLbF
— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023
Чинний контракт Циганкова з Динамо завершувався влітку 2023 року. Пресслужба клубу повідомила, що Динамо пропонувала продовжити угоду, але штаб консультантів гравця попросив клуб здійснити перехід в це трансферне вікно.
У лавах біло-синіх Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, зокрема, 64 – в єврокубках. У воротах суперників за клуб він відзначився 94 рази та віддав 64 результативні передачі.
В іспанській Ла Лізі Жирона посідає одинадцяту сходинку, маючи в активі 21 очко. Лідером чемпіонату Іспанії наразі йде Барселона (41).
Фото: ФК Жирона