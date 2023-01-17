Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Вінгер Динамо Циганков став гравцем іспанської Жирони

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Віктор Циганков

Футболіст збірної України Віктор Циганков перейшов з київського Динамо до іспанської Жирони.

Про трансфер гравця повідомили офіційні сайти клубів.

— Сьогодні новим гравцем ФК Жирона став Віктор Циганков, – йдеться на сайті было-червоних.

Контракт українського вінгера з іспанським клубом розрахований до літа 2027 року.

Зараз дивляться

За перехід 25-річного футболіста Динамо отримає компенсацію у розмірі €5 млн та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.

Чинний контракт Циганкова з Динамо завершувався влітку 2023 року. Пресслужба клубу повідомила, що Динамо пропонувала продовжити угоду, але штаб консультантів гравця попросив клуб здійснити перехід в це трансферне вікно.

У лавах біло-синіх Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, зокрема, 64 – в єврокубках. У воротах суперників за клуб він відзначився 94 рази та віддав 64 результативні передачі.

В іспанській Ла Лізі Жирона посідає одинадцяту сходинку, маючи в активі 21 очко. Лідером чемпіонату Іспанії наразі йде Барселона (41).

Читайте
Ракицький офіційно повернувся в донецький Шахтар

Фото: ФК Жирона

Джерело: Динамо Київ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка