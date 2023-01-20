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Факти / Спорт

Американка з українським корінням вибила вже другу росіянку з Australian Open-2023

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кеті Волинець
Фото: Getty Images

Американська тенісистка з українським корінням Кеті Волинець, яка посідає 113 місце в рейтингу WTA, у другому колі Australian Open-2023 створила сенсацію, обігравши росіянку Вероніку Кудерметову (WTA №9).

Попри поразку у першому сеті з рахунком 6:4, у наступних двох партіях вона взяла гору над опоненткою – двічі по 6:2.

Для 21-річної тенісистки ця перемога стала першою над представницею з першої десятки рейтингу WTA.

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— Раніше я не грала перед такою кількістю людей, і я не очікував, що в Австралії у мене буде така підтримка вболівальників. Це супер круто. Це було таке особливе відчуття, що у мене буквально була гусяча шкіра, коли я почула їхню підтримку, – сказала Волинець після перемоги.

Батьки Волинець емігрували з України й оселилися в північнокаліфорнійському передмісті Волнат-Крік, де й народилася Кеті.

Спортсменка вільно володіє українською, англійською та російською мовами. Частина її родичів наразі проживають у Дніпрі та Києві. На запитання про її родину в Україні, тенісистка відповіла:

— Це справді важкий час. Раніше всі могли пересуватися країною, як завгодно, та продовжувати жити своїм днем, а зараз це просто день за день. Я справді співчуваю їм.

Отримати їхню підтримку у цей час – це неймовірно. Щоразу, коли я виходжу на корти, я сподіваюся, що я також підтримую їх, тому що вони дивляться, і я залишаюся сильним заради них, – розповіла спортсменка.

Волинець зізналася, що товаришує з українськими тенісистками Дарією Снігур та Катериною Байндль, з якими любить “практикувати різні мови”.

Зазначимо, що у першому колі Волинець обіграла також тенісистку з Росії Євгенію Родніну у двох сетах – 6:3, 6:2.

У третьому колі тенісного турніру Australian Open Кеті зіграє проти китаянки Чжан Шуай, яка посідає 23-е місце у світовому рейтингу WTA.

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Джерело: WTA
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