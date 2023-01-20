Американка з українським корінням вибила вже другу росіянку з Australian Open-2023

Січень, 20 в 0:48

Американська тенісистка з українським корінням Кеті Волинець, яка посідає 113 місце в рейтингу WTA, у другому колі Australian Open-2023 створила сенсацію, обігравши росіянку Вероніку Кудерметову (WTA №9).

Попри поразку у першому сеті з рахунком 6:4, у наступних двох партіях вона взяла гору над опоненткою – двічі по 6:2.

Для 21-річної тенісистки ця перемога стала першою над представницею з першої десятки рейтингу WTA.

Зараз дивляться — Раніше я не грала перед такою кількістю людей, і я не очікував, що в Австралії у мене буде така підтримка вболівальників. Це супер круто. Це було таке особливе відчуття, що у мене буквально була гусяча шкіра, коли я почула їхню підтримку, – сказала Волинець після перемоги. “I’ve never played in a stadium this packed and that many people keeping the energy up for me.” Start getting used to it, Katie Volynets #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Ms5hLb00L0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023 Батьки Волинець емігрували з України й оселилися в північнокаліфорнійському передмісті Волнат-Крік, де й народилася Кеті. Спортсменка вільно володіє українською, англійською та російською мовами. Частина її родичів наразі проживають у Дніпрі та Києві. На запитання про її родину в Україні, тенісистка відповіла: — Це справді важкий час. Раніше всі могли пересуватися країною, як завгодно, та продовжувати жити своїм днем, а зараз це просто день за день. Я справді співчуваю їм. Отримати їхню підтримку у цей час – це неймовірно. Щоразу, коли я виходжу на корти, я сподіваюся, що я також підтримую їх, тому що вони дивляться, і я залишаюся сильним заради них, – розповіла спортсменка. Волинець зізналася, що товаришує з українськими тенісистками Дарією Снігур та Катериною Байндль, з якими любить “практикувати різні мови”. Зазначимо, що у першому колі Волинець обіграла також тенісистку з Росії Євгенію Родніну у двох сетах – 6:3, 6:2. У третьому колі тенісного турніру Australian Open Кеті зіграє проти китаянки Чжан Шуай, яка посідає 23-е місце у світовому рейтингу WTA. Читайте Подібне було лише раз: три українки вийшли до третього кола Australian Open-2023

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter