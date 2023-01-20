Американка з українським корінням вибила вже другу росіянку з Australian Open-2023
Американська тенісистка з українським корінням Кеті Волинець, яка посідає 113 місце в рейтингу WTA, у другому колі Australian Open-2023 створила сенсацію, обігравши росіянку Вероніку Кудерметову (WTA №9).
Попри поразку у першому сеті з рахунком 6:4, у наступних двох партіях вона взяла гору над опоненткою – двічі по 6:2.
Для 21-річної тенісистки ця перемога стала першою над представницею з першої десятки рейтингу WTA.
— Раніше я не грала перед такою кількістю людей, і я не очікував, що в Австралії у мене буде така підтримка вболівальників. Це супер круто. Це було таке особливе відчуття, що у мене буквально була гусяча шкіра, коли я почула їхню підтримку, – сказала Волинець після перемоги.
“I’ve never played in a stadium this packed and that many people keeping the energy up for me.”
Start getting used to it, Katie Volynets #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Ms5hLb00L0
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023
Батьки Волинець емігрували з України й оселилися в північнокаліфорнійському передмісті Волнат-Крік, де й народилася Кеті.
Спортсменка вільно володіє українською, англійською та російською мовами. Частина її родичів наразі проживають у Дніпрі та Києві. На запитання про її родину в Україні, тенісистка відповіла:
— Це справді важкий час. Раніше всі могли пересуватися країною, як завгодно, та продовжувати жити своїм днем, а зараз це просто день за день. Я справді співчуваю їм.
Отримати їхню підтримку у цей час – це неймовірно. Щоразу, коли я виходжу на корти, я сподіваюся, що я також підтримую їх, тому що вони дивляться, і я залишаюся сильним заради них, – розповіла спортсменка.
Волинець зізналася, що товаришує з українськими тенісистками Дарією Снігур та Катериною Байндль, з якими любить “практикувати різні мови”.
Зазначимо, що у першому колі Волинець обіграла також тенісистку з Росії Євгенію Родніну у двох сетах – 6:3, 6:2.
У третьому колі тенісного турніру Australian Open Кеті зіграє проти китаянки Чжан Шуай, яка посідає 23-е місце у світовому рейтингу WTA.