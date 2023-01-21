Не хотів би грати проти нього: як Мудрик дебютував в АПЛ проти Ліверпуля

Січень, 21 в 18:48

Український футболіст Михайло Мудрик дебютував у чемпіонаті Англії за лондонський Челсі у матчі проти Ліверпуля на Енфілді. Зустріч завершилася нічиєю з рахунком 0:0.

На полі українець з’явився у другій половині матчу на 55-й хвилині, замінивши Льюїса Голла.

Мудрик класно увійшов у гру, постійно відкривався під передачу, віддавав хороші паси та мав чудову нагоду забити вже після десяти хвилин перебування на полі.

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Український вінгер обіграв двох гравців Ліверпуля у штрафному червоних та завдав удару у ближній кут воріт – м’яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки.

Ексзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл відреагував на дебют Мудрика у соцмережах.

— Побачивши гру Мудрика 10 хвилин, я не хотів би грати проти нього, – написав Невілл.

Seeing Mudryk for 10 mins I wouldn’t like to play against him! — Gary Neville (@GNev2) January 21, 2023

Після завершення матчу аналітичні портали SofaScore та WhoScored виставили свої оцінки учасникам цієї гри. Від Whoscored Мудрик отримав від 6.8 бала, а від Sofascore трохи вище – 6.9.

Михайло Мудрик перейшов до Челсі за рекордні €100 млн та став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського Мілану до Челсі за €43,88 млн.

Наразі у турнірній таблиці АПЛ Челсі посідає десяту сходинку, маючи в активі 29 очок. Стільки ж і у Ліверпуля, але за рахунок додаткових показників мерсисайдці йдуть восьмими.