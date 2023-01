Не хотів би грати проти нього: як Мудрик дебютував в АПЛ проти Ліверпуля

Український футболіст Михайло Мудрик дебютував у чемпіонаті Англії за лондонський Челсі у матчі проти Ліверпуля на Енфілді. Зустріч завершилася нічиєю з рахунком 0:0.

На полі українець з’явився у другій половині матчу на 55-й хвилині, замінивши Льюїса Голла.

Мудрик класно увійшов у гру, постійно відкривався під передачу, віддавав хороші паси та мав чудову нагоду забити вже після десяти хвилин перебування на полі.

Український вінгер обіграв двох гравців Ліверпуля у штрафному червоних та завдав удару у ближній кут воріт – м’яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки.

Ексзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл відреагував на дебют Мудрика у соцмережах.

Seeing Mudryk for 10 mins I wouldn’t like to play against him!

— Gary Neville (@GNev2) January 21, 2023