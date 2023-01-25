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УЄФА позбавив Росію права проведення матчу за Суперкубок – гра відбудеться в Афінах

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Стадіон Георгіос Караїскакіс (Олімпіакоса)
Фото: Depositphotos

Матч за Суперкубок УЄФА 2023 року перенесли з російського міста Казань до грецьких Афін.

Відповідне рішення ухвалив Європейський футбольний союз (УЄФА).

— Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести Суперкубок УЄФА 2023 року з російської Казані до грецьких Афін, – йдеться у повідомленні на сайті футбольного органу.

Гра, яка запланована на 16 серпня о 22.00 за київським часом, відбудеться на стадіоні Георгіос Караїскакіс. Ця арена є домашньою для клубу Олімпіакос.

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Про те, що стало причиною зміни місця проведення, на сайті УЄФА не вказується.

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України УЄФА позбавив Санкт-Петербург права провести фінал Ліги чемпіонів у 2022 році, а також відсторонив російські команди та збірні від участі у турнірах під своєю егідою.

Напередодні телеканал Sky повідомляв, що УЄФА залишить чинним бан на участь російських футбольних команд у європейських змаганнях, доки триватиме розв’язана Росією війна проти України.

Джерело: УЄФА
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