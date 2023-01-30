Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги на турнірі у Німеччині

Січень, 30 в 16:51

Друга ракетка України Віталій Сачко у фіналі кваліфікації челенджера у німецькому Кобленці обіграв російського тенісиста Алібека Качмазова.

Двосетовий матч завершився перемогою українського тенісиста з рахунком 6:4, 6:3. Це дозволило Сачку вийти до основної сітки турніру.

На корті тенісисти провели півтори години, за які Сачко зробив п’ять ейсів та реалізував шість брейк-поінтів з одинадцяти. Росіянин двічі подав на виліт та зробив три брейки.

Зараз дивляться

Проте найбільше запам’ятався момент після матчу, де суперники традиційно дякують рукостисканням за проведену гру. Після фінального переможного гейму Сачко не підійшов до сітки для рукостискання та рухався у бік рефері матчу.

Росіянин ще на півдорозі до центру корту зрозумів, що з ним ніхто вітатися не збирається, і теж попрямував для рукостискання з суддею зустрічі.

У тенісному рейтингу ATP 25-річний Сачко посідає 345 місце і є другою ракеткою України. А ось найвищу позицію у рейтингу серед чоловіків-українців посідає Олексій Крутих (176), який зумів пробитися до основної сітки Australian Open-2023, проте зачохлив ракетку у першому колі проти досвідченого аргентинця Дієго Шварцмана.

На минулорічному US Open українка Марта Костюк відмовилася потиснути руку спортсменці з Білорусі Вікторії Азаренко. Покидаючи корт, спортсменки обмежилися дотиком ракеток замість традиційного рукостискання.

На початку серпня на турнірі у Вашингтоні від рукостискання з Азаренко також утрималася українка Даяна Ястремська.