Лютий, 06 в 17:54

Англійська Прем’єр-ліга висунула звинувачення клубу Манчестер Сіті у понад сотні порушень фінансових правил. Це сталося після чотирирічного розслідування.

АПЛ передала до незалежної комісії справу клубу щодо ймовірних порушень правил фейр-плей у період з 2009 по 2018 рік. Також Прем’єр-ліга звинуватила Сіті у відмові від співпраці з моменту початку розслідування у грудні 2018 року.

У Сіті заявили, що були здивовані звинуваченнями та підкріпленою “сукупністю неспростовних доказів”.

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Комісія може накласти різне покарання: від штрафу та зняття очок у турнірній таблиці чемпіонату до виключення з Прем’єр-ліги.

— Манчестер Сіті здивований оприлюдненням цих ймовірних порушень правил Прем’єр-ліги, особливо з огляду на широку взаємодію та величезну кількість детальних матеріалів, які були надані АПЛ, – йдеться в заяві клубу.

У клубі додали, що вітають передачу цього питання до незалежної комісії для неупереженого розгляду.

Минулого сезону Манчестер Сіті виграв свій шостий титул Прем’єр-ліги з моменту, як клуб перейшов під правління Абу-Дабі Юнайтед Груп у 2008 році.

У чому звинуватили Сіті?

У заяві Прем’єр-ліги йдеться, що Сіті порушив правила, які вимагають від них надавати “точну фінансову інформацію, яка дає правдиве і чесне уявлення про фінансовий стан клубу”.

Ця інформація охоплювала дохід клубу, який включає дохід від спонсорства та операційні витрати.

Подальші ймовірні порушення стосуються правил, які вимагають повної інформації про винагороду тренерів – у період з сезону 2009/10 до 2012/13, коли коучем був Роберто Манчіні, а також винагороди гравців між сезонами 2010/11 і 2015/16.

Прем’єр-ліга заявила, що Сіті порушив правила, пов’язані з правилами УЄФА, включаючи фінансовий фейр-плей з сезону-2013/14 до сезону-2017/18, а також правила АПЛ щодо прибутковості та стійкості з 2015/16 до 2017/18.

У 2020 році УЄФА постановив, що Сіті вчинив “серйозні порушення” правил фейр-плей у період з 2012 по 2016 рік. Однак дворічне відсторонення від європейських змагань було скасовано Спортивним арбітражним судом (CAS) пізніше того ж року.

УЄФА розпочав розслідування щодо Сіті після того, як у листопаді 2018 року німецька газета Der Spiegel опублікувала витік документів, у яких стверджувалося, що клуб завищив вартість спонсорської угоди.

Коли почалося розслідування Прем’єр-ліги, у Сіті заявили, що звинувачення були “повністю неправдивими”, а звинувачення в Der Spiegel стали наслідком “незаконного злому та публікації електронних листів Сіті”.