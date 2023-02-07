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Факти / Спорт

Мер Парижа виступила проти російських спортсменів на Олімпіаді-2024

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Анн Ідальго
Фото: Getty Images

Мер Парижа Анн Ідальго висловилася проти участі представників Росії в літніх Олімпійських іграх 2024 року, які заплановані у столиці Франції.

Про це повідомляє видання France 24 з посиланням на її адміністрацію.

— Немислимо, щоб (російські спортсмени на Олімпіаді, – Ред.) марширували, наче нічого не сталося, мали делегацію в Парижі, доки бомби досі падають на Україну, – заявила Ідальго.

На своїй сторінці у соціальній мережі Twitter Ідальго назвала непристойною можливу присутність російської делегації у Парижі під час Ігор-2024.

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Водночас, Ідальго висунула пропозицію участі російських спортсменів-“дисидентів” в Олімпіаді у складі “збірної біженців”, створеної раніше Міжнародним олімпійським комітетом.

Раніше Ідальго заявляла, що російських спортсменів не можна позбавляти змагань, і щоб делегація РФ виступала під нейтральним прапором.

Наприкінці січня МОК опублікував заяву, в якій допустив повернення представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

В Україні відреагували на таку заяву МОК і заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024. Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо недопущення атлетів з Росії та Білорусі до участі в Іграх-2024 у Парижі.

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Джерело: France24
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