Свята вода допоможе: Усик про російські новини та пропагандистів

Лютий, 08 в 16:32

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі та володар поясів за версіями WBO, IBF, IBO, WBA Super та журналу The Ring Олександр Усик поділився думкою щодо російської пропаганди.

Відповідне відео з бліцінтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі боксера.

Спортсмен радить взагалі не дивитися подібний контент, але якщо випадково людина все ж подивилася подібне, то варто окропити себе святою водою.

Зараз дивляться

— Не дивитися російські новини взагалі. А якщо побачив, то обов’язково треба окропити себе святою водою, – сказав Усик.

На початку січня Усик опублікував звернення до громадян Росії та порівняв диктатора Володимира Путіна з фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером, відзначивши схожість агресивних дій тиранів.

У зверненні боксер зазначив, що все те, що не зробив Гітлер, продовжує робити Путін.

Джерело: USYK17

Фото: Олександр Усик