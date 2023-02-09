Маліновський забив гол-красень у ворота ПСЖ та вивів Марсель в 1/4 фіналу Кубку Франції

Лютий, 09 в 0:34

Марсель зустрічався з ПСЖ у межах 1/8 фіналу Кубку Франції. Гра відбулася на домашній арені провансальців Велодром та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Марсель відкрив рахунок на 31-й хвилині, коли Алексіс Санчес реалізував пенальті. Парижани відновили паритет у рахунку у компенсований час до першого тайму. Гол у ворота Пау Лопеса забив Серхіо Рамос з передачі від Неймара.

А переможний гол у ворота ПСЖ забив український легіонер біло-блакитних Руслан Маліновський, який вийшов на гру у стартовому складі.

Зараз дивляться

На 57-й хвилині гри Маліновський гарматним ударом поклав гол у ворота парижан із середньої дистанції. Голкіпер команди суперника Джанлуїджі Доннарумма був безсилий.

Для українця це сьомий матч у футболці Марселя і другий гол, але перший у Кубку Франції.

Таким чином, Марсель вийшов до чвертьфіналу Кубку Франції, а ПСЖ завершив свої виступи у турнірі. Чинним переможцем турніру є Нант, який у фінальному матчі минулоріч обіграв Ніццу з рахунком 1:0.

Руслан Маліновський перебрався до Марселя на початку січня. Українець перейшов до французького клубу з Аталанти на правах оренди з обов’язковим правом викупу.