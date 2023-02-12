Тенісист Стаховський розлучається з дружиною-росіянкою через війну

Лютий, 12 в 15:16

Тенісист Сергій Стаховський воює за Україну в лавах ЗСУ, зокрема, на Бахмутському напрямку. Він зізнався, що розлучається з дружиною Анфісою, родом з Сибіру в Росії, через війну.

За його словами, вони з дружиною-росіянкою вирішили розійтися через те, що тенісист пішов захищати Україну. Після 24 лютого вони намагалися владнати стосунки, коли Анфіса та троє спільних дітей перебували в Угорщині.

– Спілкувався з дітьми та дружиною, бо тоді ще намагався все владнати, пояснити дружині. Те, що вони там живуть у нормальному середовищі, не означає, що все має такий вигляд в Україні. Тут люди втрачають дітей, батьків, родини, – розповів спортсмен, який зараз воює у Бахмуті.

Стаховський зазначив, що війна пришвидшила рішення про розлучення. Він зазнався, що в цій ситуації йому найбільше шкода за спільних дітей.

Зараз дивляться

– Війна прискорила процеси порозуміння. Ти живий або мертвий, ще буває поранений. Тут немає такого, що можна зробити політику чи домовитися. Все дуже просто і дуже страшно інколи. Шкодую за дітей, бо я все життя був впевнений, що такого вчинку не зроблю. Тут мені за себе навіть соромно, тому що це найбільший удар для дітей, – поділився Стаховський.

Він розповів, що діти поки не знають про рішення батьків, тому поки ця інформація буде від них прихованою. За його словами, вони звикли, що тато часто їздив у відрядження через спортивні змагання.

Сергій Стаховський та росіянка Анфіса Булгакова одружилися у 2011 році. Відтоді у пари народилося троє дітей: восьмирічна донька Таїсія, шестирічний син Нікіфор та трирічний Алекс.