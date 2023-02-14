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Факти / Спорт

Більше не хочу ховатися: 27-річний футболіст збірної Чехії зробив камінг-аут

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Якуб Янкто

Зірка чеського футболу Якуб Янкто став першим активним футболістом на міжнародній арені, хто оголосив про свою гомосексуальність.

27-річний хавбек, який виступає на правах оренди за празьку Спарту, записав спеціальне відеозвернення.

— Як і в усіх інших, у мене є свої сильні сторони та слабкі сторони: у мене є сім’я, у мене є друзі. У мене є робота, яку я виконую якнайкраще протягом багатьох років, серйозно, професійно та з пристрастю.

Як і всі інші, я також хочу прожити своє життя у свободі без страхів, без упереджень, без насильства, але з любов’ю. Я гомосексуаліст і більше не хочу ховатися, – сказав Янкто.

Контракт футболіста належить іспанському Хетафе. У соціальних мережах клуб Ла Ліги висловив футболістові повагу та підтримку.

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У Спарті теж прокоментували зізнання футболіста, висловивши підтримку. Там зазначили, що Янкто певний період відкрито говорив про свою сексуальну орієнтацію з керівництвом клубу, тренером і одноклубниками.

Свою підтримку Янкто висловили й інші клуби, ліги та футбольні організації.

Футболіста підтримали англійські команди Арсенал, Челсі, Вест Бромвіч, Тоттенгем Готспур; італійські Ювентус, Торіно; іспанські Барселона, Атлетіко Мадрид, Севілья, Сарагоса, Сельта, Вальядолід, Леванте; німецькі Баєр, Шальке, Кайзерслаутерн, Боруссія Дортмунд, Фортуна; французький Марсель; нідерландські Аякс та ПСВ.

Також підтримку висловили в УЄФА, англійській Прем’єр-лізі, іспанській Ла Лізі, французькій Лізі 1, американській МЛС, нідерландській Ередивізі.

З моменту свого дебюту в 2017 році Янкто взяв участь у 45 матчах у футболці збірної Чехії, забивши чотири голи. До Хетафе та Спарти він виступав за італійські клуби Удінезе, Асколі, Сампдорію.

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Фото: Česká fotbalová reprezentace

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