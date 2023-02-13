На відміну від ФІФА: на стадіоні перед Супербоулом показали звернення Зеленського

Лютий, 13 в 17:09

Перед початком матчу за Супербоул-2023 на стадіоні Стейт Фарм у Глендейлі вмикали звернення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова у соціальній мережі Facebook.

— Вперше на одній з найважливіших і найпопулярніших для американців події прозвучали слова нашого президента Володимира Зеленського із закликом до американців підтримувати нашу справедливу боротьбу, – повідомила Маркарова.

Вона зазначила, що під час події також вшанували гравців Української ліги американського футболу, які захищають нашу країну.

Зараз дивляться

Одразу після відео зі зверненням президента на поле запросили представників ULAF Юрія Гундича, Романа Богуславського, Дениса Полубінського та Афлі Вільямса.

Перемогу у фінальному матчі НФЛ святкував Канзас-Сіті, який переміг Філадельфію з рахунком 38:35. Це третя перемога Чіфс у Супербоулі в історії.

Нещодавно у США відбулася церемонія нагородження NFL Honors за підсумками сезону у Національній футбольній лізі (НФЛ). Тоді теж вмикали звернення Зеленського.

Своєю чергою у грудні ФІФА заборонила Зеленському виступити перед фіналом ЧС-2022 з футболу з меседжем миру.