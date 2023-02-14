Лютий, 14 в 15:05

Ужгородський футбольний клуб Минай зробив офіційну заяву щодо бійки, яка трапилася на зборах у Туреччині з футболістами російського Шинника.

Бійка сталася у турецькому готелі Royal Sigunas 13 лютого. Як зазначили у Минаї, її причиною стала ганебна поведінка футболістів російської команди щодо працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

— Інформація російських пропагандистських ЗМІ щодо того, що минайці змушували співати гімн представників Шинника та побили гравця у ліфті – традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони Шинника лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як “бросают”, – йдеться у заяві.

У клубі додали, що вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачували у підтримці України. Щоб вгамувати росіян довелося втрутитися місцевій поліції.

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Перед початком зборів головною вимогою Минаю до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити Шинник згодився готель. Закарпатці звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян.

Також інцидент прокоментував гравець Минаю Данило Колесник, який заступився за співробітницю комплексу, яка постраждала від гравця російського Шинника.

— Дуже багато питань і підтримки. Хочу сказати людям, які кажуть: “Як вони поїхали?” Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого роду ми. Відстоюємо нашу честь як можемо. І де місце оркам, ви вже зрозуміли, – написав Колесник.

У понеділок, 13 лютого, в турецькому готелі Royal Seginus відбулася масова бійка за участю українських та російських футболістів.

Кремлівські ЗМІ стверджують, що в результаті бійки російські футболісти отримали травми. Повідомляється, що у росіян переломи пальців кисті та ребер, у одного з гравців гематома під очима.

Джерело: ФК Минай