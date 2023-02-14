Лютий, 14 в 12:42

У турецькому готелі Royal Seginus між гравцями закарпатського футбольного клубу Минай з прем’єр-ліги та російського Шинника, які приїхали на збори, сталася бійка.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужбу клубу Минай.

Причиною бійки стало зауваження росіянину, який напідпитку погано поводив.

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Спортивний журналіст Роман Бебех розповів, що один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе щодо персоналу готелю. Росіянин був напідпитку та відверто хамив.

Потім російський футболіст привів своїх одноклубників розбиратися з українцями.

Побутова ситуація призвела до конфлікту. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе по відношенню до персоналу готелю. Росіянин був випивший і відверто хамив.

Росіянин не став вибачатись і його просто прибив футболіст Миная. — Роман Бебех (@roman_bebekh) February 14, 2023

Інцидент прокоментував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, який привітав український ФК з перемогою, щоправда, не у футбольному матчі:

Вітаю наших земляків, футболістів закарпатського ФК Минай, з перемогою над рашистським Шинником у кулачних боях, які відбулися вчора в Туреччині.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що українці самі спровокували конфлікт, бо нібито вимагали від начальника ярославського Шинника заспівати гімн України. Той запропонував українцям вийти надвір і розібратися. У конфлікт втрутилися співробітники готелю та його вдалося погасити.

Але пізніше сутичка все ж таки сталася. Повідомляється, що навіть викликали поліцію і швидку.

Варто зауважити, що офіційного повідомленням про бійку на сайті закарпатського клубу поки немає.