Помер капітан футбольної команди, за порятунком якої у Таїланді стежив весь світ

Лютий, 15 в 22:49

У Великій Британії помер Дуангпетч Промтеп – один із 12 хлопців з футбольного клубу Wild Boars, яких у 2018 році врятували із затопленої тайської печери.

17-річного Дуангпетча знайшов без свідомості вчитель у гуртожитку у неділю. Його доставили швидкою до лікарні, де він помер за кілька днів.

Достеменно невідомо, що саме стало причиною смерті. За деякою інформацією, він отримав травму голови. BBC з посиланням на поліцію Лестершира пише, що смерть не була підозрілою.

Зараз дивляться

Підліток переїхав до Великої Британії минулого року, вигравши стипендію від футбольної академії коледжу Брук Хаус у Лестерширі.

Перед переїздом до Британії Дуангпетч написав у соціальних мережах:

— Сьогодні моя мрія збулася, тому що я стану студентом-футболістом в Англії.

Дуангпетч був капітаном Wild Boars, футбольної команди, яка опинилася в пастці в печерному комплексі Тхам Луанг у гірському масиві Дой Нанг Нон у 2018 році. Тоді Дуангпетчу було 13 років.

За 17-денною міжнародною операцією з порятунку дітей з тайської печери спостерігав весь світ.

Їхня неймовірна історія порятунку надихнула на створення фільмів та книг. Минулого року на платформі Netflix вийшов серіал із шести епізодів під назвою Порятунок із тайської печери.

Фото: Королівський ВМС Таїланду, Supatpong Methigo