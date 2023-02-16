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Факти / Спорт

Челсі поступився Боруссії Д, а Бенфіка взяла гору над Брюгге у перших матчах 1/8 фіналу ЛЧ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Боруссія Д - Челсі
Фото: Getty Images

У Лізі чемпіонів сезону-2022/23 відбулися перші матчі 1/8 фіналу у парах Боруссія Дортмунд – Челсі та Брюгге – Бенфіка.

На Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді місцева Боруссія взяла гору над лондонським Челсі з рахунком 1:0.

Єдиний гол джмелі забили на 63-й хвилині після точного удару Карім Адеємі, який з близької відстані переграв Кепу Аррісабалагу.

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Український вінгер Михайло Мудрик вийшов у старті синіх та відіграв 71 хвилину у матчі з Боруссією.

В іншому матчі, який відбувся у Бельгії на Ян Брейдел Стадіон Брюгге поступився португальській Бенфіці з рахунком 0:2.

Чорно-сині першими відкрили рахунок перед свистком на перерву, але гол Деніса Одоя не зарахували після перегляду VAR через положення поза грою.

У другому таймі шотландський захисник Брюгге Джек Гендрі сфолив у власному штрафному і рефері призначив пенальті, яке успішно виконав Жоау Маріу.

На 88-й хвилині Давід Нерес  подвоїв перевагу португальської команди.

Видео матча Брюгге – Бенфика

Матчі-відповіді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 7 березня у Лондоні та Лісабоні.

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