Шахтар переміг Ренн у першому матчі плейоф Ліги Європи

Лютий, 16 в 21:39

Донецький Шахтар обіграв французький Ренн у першому матчі плейоф Ліги Європи сезону-2022/23. Гра відбулася у Варшаві на стадіоні Війська Польського та завершилася з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відкрили гірники на 11-й хвилині гри завдяки голу 22-річного хавбека Дмитра Криськіва, для якого це перший гол у єврокубках.

Спершу завдав удару Богдан Михайличенко, але голкіпер суперника його парирував. Після відскоку м’яча у поле на добиванні опинився Криськів, який пробив у лівий кут, розпечатавши ворота червоно-чорних.

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Ще до перерви підопічні Ігоря Йовічевича змогли подвоїти свою перевагу. У компенсований до першого тайму час пенальті реалізував Артем Бондаренко.

Ренн відіграв один м’яч на 59-й хвилині, коли Карл Токо-Екамбі пробив в один дотик з меж штрафного, спрямувавши м’яч під праву стійку.

Відео матчу Шахтар – Ренн – 2:1

Матч-відповідь команд відбудеться на домашній арені Ренна на Стад де ла Рут де Лор’ян 23 лютого.