Кулеба закликав США якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16

Лютий, 18 в 14:23

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до США з проханням якомога швидше почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter

— Важлива зустріч із двопартійною делегацією Сенату США. Я закликав Сполучені Штати якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16. Ми також обговорили шляхи до перемоги України цього року та майбутнє Росії, – написав міністр.

Зустріч Кулеби з делегацією Сенату США відбулася у межах Мюнхенської конференції з безпеки, яка наразі триває в однойменному німецькому місті.

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Раніше глава МЗС повідомляв, що крім участі в заходах Мюнхенської конференції, в нього заплановані більше десяти переговорів.

Зокрема, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Бразилії, керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї та іншими.