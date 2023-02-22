Збірна України з боксу пропустить ЧС-2023 через допуск атлетів з РФ та Білорусі під своїми прапорами

Лютий, 22 в 19:26

Збірна України з боксу не братиме участі у жіночому та чоловічому чемпіонатах світу у 2023 році через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі під своїми прапорами.

— Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь, – заявив віцепрезидент федерації боксу України Олег Ільченко.

Таким чином, Україна приєдналася до дев’яти країн, які уже оголосили про бойкот чемпіонату: США, Польщі, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, Чехії, Швеції та Канади.

Суспільне пише, що за таких обставин основним турніром для збірної України з боксу будуть Європейські ігри у червні цього року у Польщі, де не буде боксерів з РФ та Білорусі. Цей турнір буде відбірковим на Олімпіаду-2024.

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Щодо рішення допустити представників країн-агресорів до боксерського ЧС, то у Міжнародній асоціації аматорського боксу (IBA) його ухвалили ще у жовтні 2022 року. Варто додати, що президентом IBA є російський функціонер Умар Кремльов.

Чемпіонат світу з боксу серед жінок 15-31 березня прийматиме індійський Нью-Делі. Боксерський ЧС серед чоловіків відбудеться 1-14 травня в узбекистанському Ташкенті.