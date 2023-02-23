Лютий, 23 в 13:23

Донецький Шахтар зустрінеться з французьким Ренном у матчі-відповіді плейоф Ліги Європи. Гра відбудеться 23 лютого у Ренні на арені Стад де ла Рут де Лор’ян.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Ренн – Шахтар?

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo. Гру покаже канал Megogo Футбол 1. Матч також можна буде побачити на платформі Volia TV.

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У цифровому мовленні Т2 матчі гірників у єврокубку не транслюватимуть.

Прогноз букмекерів на гру Ренн – Шахтар

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Бруно Женезіо. На перемогу червоно-чорних в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 1.68. Успіх Шахтаря оцінюють у 5.20. Нічийний результат зустрічі – 4.00.

Водночас, саме гірники, на думку букмекерів, пройдуть далі. Таку ймовірність оцінюють в 1.84, а на вихід до 1/8 фіналу французького клубу дають коефіцієнт 2.02.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з німецьким рефері Тобіасом Штілером. Йому асистуватимуть співвітчизники: Крістіан Гіттельманн і Марк Борш. Четвертий арбітр – Саша Штегеман.

За систему VAR відповідатиме арбітр Крістіан Дінгерт.

У першому матчі Шахтар обіграв Ренн у Варшаві з рахунком 2:1. У воротах суперника відзначилися Дмитро Криськів та Артем Бондаренко.

Фото: ФК Шахтар