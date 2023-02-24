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Факти / Спорт

7,8 млн дітей пережили насильство та втрати: футболіст Рамос виступив на підтримку України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Серхіо Рамос

Захисник французького ПСЖ та ексгравець збірної Іспанії Серхіо Рамос опублікував пост в Instagram на підтримку України у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Футболіст поділився історією 15-річної Патриції з Ізмаїльського району, яка була змушена покинути свій дім у травні 2022 року, залишивши бабусю, дідуся і друзів.

Також спортсмен закликав допомагати українським дітям у межах партнерства з ЮНІСЕФ.

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Надія так назвала свою роботу Патриція, 15-річна українська біженка. “Коли я приїхала до Румунії, я почала малювати свої спогади, щоб показати людям, як я пишаюся своєю прекрасною країною, Україною. Я також хотіла допомогти людям, які втекли від війни, згадати ті прекрасні речі, які вони залишили після себе в Україні”, написав футболіст.

У соцмережі гравець опублікував знімок, на якому він одягнений у худі з принтом малюнка роботи 15-річної українки.

Рамос додав, що Патриція, як і мільйони українських дітей та підлітків, уже 365 днів страждає від наслідків війни у своїй країні.

7,8 млн таких дітей, як вона, за останній рік пережили насильство, травми, втрати, руйнування і переміщення. ЮНІСЕФ надав їм допомогу, але потреби залишаються. Ми можемо продовжувати допомагати цим дітям. Ми не можемо забути про них, написав Серхіо в Instagram.

 

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Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

Також Рамос прикріпив посилання для збирання грошей для допомоги українським біженцям.

Іспанський футболіст вже не вперше висловлює підтримку Україні. У березні минулого року він запустив акцію з метою збирання коштів на допомогу українцям, що постраждали внаслідок розв’язаної Росією війни.

Зокрема, Рамос запустив продаж худі, на спині якого розміщено напис: We are all Ukrainians (Ми всі українці).

Фото: Instagram/Серхіо Рамос

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