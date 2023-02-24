Лютий, 24 в 13:25

24 лютого у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23.

Серед українських клубів у єврокубках продовжує виступи лише донецький Шахтар, який у плейоф обіграв французький Ренн за підсумками двох матчів.

Наступним суперником підопічних Ігора Йовічевіча у Лізі Європи стане нідерландський Феєнорд.

Зараз дивляться

На стадії 1/8 фіналу команди були поділені на сіяних та несіяних. Гірники були серед несіяних.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

Уніон Берлін – Уніон Сент-Жиллуаз;

Севілья – Фенербахче;

Ювентус – Фрайбург;

Баєр – Ференцварош;

Спортинг – Арсенал;

Манчестер Юнайтед – Реал Бетіс;

Рома – Реал Сосьєдад;

Шахтар – Феєнорд.

Перші матчі відбудуться 9 березня 2023 року, а матчі-відповіді – 16 березня. Фінал Ліги Європи буде 31 травня 2023 року на Пушкаш-Арені у Будапешті.