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Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтар

24 лютого у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23.

Серед українських клубів у єврокубках продовжує виступи лише донецький Шахтар, який у плейоф обіграв французький Ренн за підсумками двох матчів.

Наступним суперником підопічних Ігора Йовічевіча у Лізі Європи стане нідерландський Феєнорд.

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На стадії 1/8 фіналу команди були поділені на сіяних та несіяних. Гірники були серед несіяних.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

  • Уніон Берлін – Уніон Сент-Жиллуаз;
  • Севілья – Фенербахче;
  • Ювентус – Фрайбург;
  • Баєр – Ференцварош;
  • Спортинг – Арсенал;
  • Манчестер Юнайтед – Реал Бетіс;
  • Рома – Реал Сосьєдад;
  • Шахтар – Феєнорд.

Перші матчі відбудуться 9 березня 2023 року, а матчі-відповіді – 16 березня. Фінал Ліги Європи буде 31 травня 2023 року на Пушкаш-Арені у Будапешті.

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