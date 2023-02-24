Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування
Фото: ФК Шахтар
24 лютого у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23.
Серед українських клубів у єврокубках продовжує виступи лише донецький Шахтар, який у плейоф обіграв французький Ренн за підсумками двох матчів.
Наступним суперником підопічних Ігора Йовічевіча у Лізі Європи стане нідерландський Феєнорд.
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На стадії 1/8 фіналу команди були поділені на сіяних та несіяних. Гірники були серед несіяних.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
- Уніон Берлін – Уніон Сент-Жиллуаз;
- Севілья – Фенербахче;
- Ювентус – Фрайбург;
- Баєр – Ференцварош;
- Спортинг – Арсенал;
- Манчестер Юнайтед – Реал Бетіс;
- Рома – Реал Сосьєдад;
- Шахтар – Феєнорд.
Перші матчі відбудуться 9 березня 2023 року, а матчі-відповіді – 16 березня. Фінал Ліги Європи буде 31 травня 2023 року на Пушкаш-Арені у Будапешті.