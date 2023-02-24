Шахтар після серії пенальті вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи

Лютий, 24 в 0:50

Донецький Шахтар вийшов до стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, здолавши французький Ренн за підсумками двох матчів.

Матч-відповідь команд відбулася у Ренні на стадіоні Стад де ла Рут де Лор’ян та завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля в основний та компенсований час. Але у серії точніше били гравці українського клубу (5:4).

Гірники першими відкрили рахунок після голу Лассіна Траоре, але взяття воріт скасували після перегляду VAR. Арбітр побачив гру рукою хавбека Артема Бондаренка.

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А перший гол у матчі забили гравці французького клубу. На 52-й хвилині відзначився камерунський нападник червоно-чорних Карл Токо Екамбі, який потужно з близької відстані пробив у сітку воріт Анатолія Трубіна.

Таким чином рахунок став рівним за сумою двох матчів і гра перейшла у компенсований час.

На 106-й хвилині перевагу французів подвоїв бельгієць Ібрагім Салах, який відправив м’яч у нижній лівий кут воріт. А за хвилину до кінця основного часу овертайму м’яч у власні ворота відправив хавбек Жануель Белосян і рахунок матчу став 2:1, зрівнявши за сумою двох до 3:3.

У серії пенальті влучніше пробивали гірники 5:4. Варто відзначити, що український голкіпер парирував три удари гравців команди суперника.

У першому матчі команд, що відбувся тиждень тому, донецький Шахтар здолав Ренн з рахунком 2:1. Тоді голами відзначилися Дмитро Криськів та Артем Бондаренко.

Потенційними суперниками Шахтаря в наступному раунді турніру є такі клуби: лондонський Арсенал, турецький Фенербахче, іспанські Бетіс і Реал Сосьєдад, бельгійський Юніон Сент-Жіллуа, нідерландський Феєнорд, німецький Фрайбург та угорський Ференцварош.