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Факти / Спорт

Щемлива акція на честь дітей: у Туреччині футбольне поле закидали тисячами іграшок

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
фанати Бешикташу закидали поле іграшками
Фото: Getty Images

Вболівальники турецького Бешикташа викинули на поле тисячі м’яких іграшок під час матчу проти Антальяспора. Їх передадуть дітям, які постраждали від землетрусів.

Матч було призупинено на 4 хвилині та 17 секунді гри – це час, коли стався перший землетрус у Туреччині та Сирії 6 лютого.

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Після цього вболівальники почали кидати з трибун іграшки. Свою акцію Бешикташ скоординував з фанатами на рівні керівництва клубу.

Внаслідок землетрусів, що сталися у Туреччині та Сирії, загинули понад 50 тис. людей.

— Наші вболівальники організували під час матчу значущу акцію під назвою Ця іграшка – мій друг, щоб підняти моральний дух дітям, які постраждали від землетрусу, – йдеться у заяві Бешикташу.

Окрім м’яких іграшок, вболівальники кидали на поле шалики та берети.

На розминку перед грою футболісти Бешикташа вийшли у футболках з назвами міст, які постраждали від землетрусів, а вболівальники аплодували офіцерам пошуково-рятувальної служби, які були присутні на грі.

— Є важливіші речі, ніж футбол. Ми переживаємо важкі часи як країна. Разом ми залікуємо рани. Наші вболівальники провели значущу подію – я був дуже зворушений. Сподіваюся, ми більше ніколи не переживемо такої катастрофи, – сказав захисник Бешикташа Тайїб Санук.

Після руйнівного землетрусу дві команди Газіантеп і Хатайспор відмовилися від подальшої участі в поточному сезоні турецької Суперліги. Одним із жертв землетрусу виявився гравець Хайтаспора Крістіан Атсу.

Джерело: BBC
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