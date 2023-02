Вболівальники турецького Бешикташа викинули на поле тисячі м’яких іграшок під час матчу проти Антальяспора. Їх передадуть дітям, які постраждали від землетрусів.

Besiktas fans threw hundreds of stuffed animals on the pitch for kids in the region affected by the recent earthquakes pic.twitter.com/i2o7p2NBgV

— 433 (@433) February 26, 2023