Лютий, 27 в 17:34

Вболівальники турецького Бешикташа викинули на поле тисячі м’яких іграшок під час матчу проти Антальяспора. Їх передадуть дітям, які постраждали від землетрусів.

Besiktas fans threw hundreds of stuffed animals on the pitch for kids in the region affected by the recent earthquakes pic.twitter.com/i2o7p2NBgV — 433 (@433) February 26, 2023

Матч було призупинено на 4 хвилині та 17 секунді гри – це час, коли стався перший землетрус у Туреччині та Сирії 6 лютого.

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Після цього вболівальники почали кидати з трибун іграшки. Свою акцію Бешикташ скоординував з фанатами на рівні керівництва клубу.

Внаслідок землетрусів, що сталися у Туреччині та Сирії, загинули понад 50 тис. людей.

— Наші вболівальники організували під час матчу значущу акцію під назвою Ця іграшка – мій друг, щоб підняти моральний дух дітям, які постраждали від землетрусу, – йдеться у заяві Бешикташу.

Окрім м’яких іграшок, вболівальники кидали на поле шалики та берети.

На розминку перед грою футболісти Бешикташа вийшли у футболках з назвами міст, які постраждали від землетрусів, а вболівальники аплодували офіцерам пошуково-рятувальної служби, які були присутні на грі.

— Є важливіші речі, ніж футбол. Ми переживаємо важкі часи як країна. Разом ми залікуємо рани. Наші вболівальники провели значущу подію – я був дуже зворушений. Сподіваюся, ми більше ніколи не переживемо такої катастрофи, – сказав захисник Бешикташа Тайїб Санук.

Після руйнівного землетрусу дві команди Газіантеп і Хатайспор відмовилися від подальшої участі в поточному сезоні турецької Суперліги. Одним із жертв землетрусу виявився гравець Хайтаспора Крістіан Атсу.