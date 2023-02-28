Зірку ПСЖ Хакімі звинуватили у зґвалтуванні – прокуратура розпочала розслідування

Лютий, 27 в 23:52

Французька прокуратура у понеділок розпочала розслідування за фактом можливого зґвалтування 24-річної жінки захисником Парі Сен-Жермен Ашрафом Хакімі.

Про це повідомляє видання France 24 з посиланням на джерело, близьке до справи.

Жінка звинуватила гравця збірної Марокко у тому, що він зґвалтував її в своєму будинку в передмісті Парижа 25 лютого.

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За словами джерела, жінка повідомила про інцидент у поліцейській дільниці в неділю, але відмовилася писати заяву. Водночас, за справу взялася прокуратура Нантера (одне з найбільших передмість Парижа).

У самій прокуратурі відмовилися від коментарів, але поскаржилися AFP, що інформація, яка вже була оприлюднена в ЗМІ, “підірвала розслідування, необхідне для з’ясування істини”.

Спершу про можливе зґвалтування повідомило французьке видання Le Parisien. За їхніми джерелами, спілкування між молодою жінкою та зіркою ПСЖ розпочалося 16 лютого в Instagram. Цієї суботи, 25 лютого, вночі жінка поїхала до додому до гравця в Булонь на Uber, який Хакімі для неї замовив.

За словами жінки, вдома у футболіста все вийшло з-під контролю. Марокканець нібито поцілував її, підняв її одяг і поцілував у груди, попри її протести. Вона також стверджує, що спортсмен здійснив проникнення.

Молода жертва стверджує, що їй нарешті вдалося звільнитися від спортсмена, відштовхнувши його ногою. Тоді вона надіслала текстове повідомлення подрузі, яка приїхала її забрати.

24-річний Ашраф Хакімі був у складі збірної Марокко, яка посіла четверте місце на чемпіонаті світу в Катарі. Саме його пенальті забезпечив марокканцям перемогу над збірною Іспанії з рахунком 3:0 у серії післяматчевих пенальті.

Джерела: Le Parisien, France24