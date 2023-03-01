Президента ПСЖ підозрюють у причетності до викрадення людини та тортурах

Березень, 01 в 15:43

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаіфі перебуває під слідством за звинуваченнями у ймовірному викраденні та тортурах на його батьківщині в Катарі.

Суд у Парижі призначив трьох слідчих, які розпочали розслідування щодо ймовірного викрадення франко-алжирського лобіста Таєба Бенабдеррахмана та тортур над ним, пише французьке видання L’Equipe.

42-річний Бенабдеррахман подав скаргу з цивільним позовом щодо тортур, викрадення та примусового ув’язнення. Судову інформацію відкрили наприкінці січня, повідомляє джерело AFP у суді.

Зараз дивляться

— Ми дуже раді, що справжнє досьє цієї історії нарешті стало предметом розслідування французького правосуддя, – розповіли в коментарі AFP адвокати Бенабдеррахмана.

Як стверджує Абдеррахман, його викрали у Катарі у січні 2020 року. Після арешту Абдеррахман протягом шести місяців зазнавав тортур, а потім був переведений під домашній арешт. Абдеррахман зміг залишити Катар лише у листопаді 2020 року, після підписання документа про нерозголошення інформації про Нассера Аль-Хелаїфі.

Інформація, якою володів Абдеррахман, могла стосуватися присудження Катару права на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року, а також передачі телевізійних прав на ЧС з футболу 2026 і 2030 року компанії BeIN Media, головою якої є Аль-Хелаїфі.

Насер Аль-Хелаіфі вже заперечив гучні звинувачення в тому, що він причетний до викрадення та тортур катарського бізнесмена, який мав “компрометуючу інформацію” про заявку Катару на ЧС-2022.

Він сказав, що сторона обвинувачення змінювала своїх адвокатів частіше, ніж версії цієї історії та назвав це “найвищою маніпуляцією ЗМІ”.