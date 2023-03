Я граю, щоб творити історію: Мбаппе у 24 роки став найкращим бомбардиром ПСЖ

Французький форвард Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром Парі Сен-Жермен за всю історію клубу, забивши свій 201-й гол за клуб у суботньому матчі Ліги 1 Нанту (4:2).

Футболіст у грі відзначився дублем, спершу зрівнявшись з попереднім рекордним показником Едінсона Кавані у 200 голів. Але гол у компенсований час Нанту на Парк де Пренс вивів його в одноосібні лідери.

Мбаппе досягнув рекорду всього за 247 матчів з моменту підписання контракту після переходу з Монако у віці 18 років у 2017 році.

Уругвайській зірці Кавані знадобилося 298 ігор і сім років, щоб встановити попередній рекорд у 2020 році.

An evening for the history books! #????EEP????AKINGHIS????ORY pic.twitter.com/eu664c1Bk0

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 5, 2023