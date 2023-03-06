Я граю, щоб творити історію: Мбаппе у 24 роки став найкращим бомбардиром ПСЖ

Березень, 05 в 23:09

Французький форвард Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром Парі Сен-Жермен за всю історію клубу, забивши свій 201-й гол за клуб у суботньому матчі Ліги 1 Нанту (4:2).

Футболіст у грі відзначився дублем, спершу зрівнявшись з попереднім рекордним показником Едінсона Кавані у 200 голів. Але гол у компенсований час Нанту на Парк де Пренс вивів його в одноосібні лідери.

Мбаппе досягнув рекорду всього за 247 матчів з моменту підписання контракту після переходу з Монако у віці 18 років у 2017 році.

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Уругвайській зірці Кавані знадобилося 298 ігор і сім років, щоб встановити попередній рекорд у 2020 році.

Після гри клуб вручив 24-річному Мбаппе трофей, щоб відзначити його рекорд під час презентації на полі.

— Я граю, щоб творити історію, і я завжди говорив, що хочу творити історію у Франції, в столиці моєї країни, в моєму місті, і я роблю це. Це чудово, але попереду ще багато роботи, – сказав Мбаппе, який завершував гру в якості капітана, в інтерв’ю телеканалу Canal Plus.

Мбаппе додав, що для нього, як для корінного парижанина, це особлива подія.

— Якби хтось сказав мені, що я заб’ю гол, який поб’є рекорд, ще й з капітанською пов’язкою, я б не повірив, – додав футболіст.

Перемога над Нантом дозволила ПСЖ (63) вирватися на 11 очок у турнірній таблиці від найближчого переслідувача Марселя.

У середу паризький клуб зіграє з мюнхенською Баварією матч-відповідь у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після першого матчу з баварцями ПСЖ веде з рахунком 1:0.