Напідпитку знімав штани та чіплявся до жінок: зірка Манчестер Сіті опинився в епіцентрі скандалу
Футболіст Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер може опинитися під слідством, після того, як у ЗМІ з’явилися записи з камер відеоспостереження з бару, де спортсмен оголювався та чіплявся до жінок.
Як повідомляє газета The Sun, 32-річний футболіст випивав з друзями в одному з манчестерських закладів у неділю після перемоги містян над Ньюкаслом в АПЛ з рахунком 2:0.
На відео, розміщеному на сайті видання, видно, як Вокер знімає штани, оголившись, на очах відвідувачів бару.
Будучи напідпитку, він влаштував непристойні танці з незнайомкою, яка не була його дружиною, а також цілував та торкався до пікантних частин тіла жінок. Загалом у барі футболіст пробув півтори години.
Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.
He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.
— Barstool Football (@StoolFootball) March 8, 2023
Як пише The Guardian, поліція Манчестера може вжити заходів, якщо відеозапис буде надіслано до правоохоронних органів, згідно з британським законом про сексуальні злочини від 2003 року.
Футболіст брав участь у суботньому матчі Сіті проти Ньюкасла, після чого головний тренер Пеп Гвардіола дав команді два дні вихідних. У клубі наразі відмовляються від коментарів щодо цієї ситуації.