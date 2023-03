Напідпитку знімав штани та чіплявся до жінок: зірка Манчестер Сіті опинився в епіцентрі скандалу

Футболіст Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер може опинитися під слідством, після того, як у ЗМІ з’явилися записи з камер відеоспостереження з бару, де спортсмен оголювався та чіплявся до жінок.

Як повідомляє газета The Sun, 32-річний футболіст випивав з друзями в одному з манчестерських закладів у неділю після перемоги містян над Ньюкаслом в АПЛ з рахунком 2:0.

На відео, розміщеному на сайті видання, видно, як Вокер знімає штани, оголившись, на очах відвідувачів бару.

Будучи напідпитку, він влаштував непристойні танці з незнайомкою, яка не була його дружиною, а також цілував та торкався до пікантних частин тіла жінок. Загалом у барі футболіст пробув півтори години.

Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.

He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.

— Barstool Football (@StoolFootball) March 8, 2023