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Факти / Спорт

Напідпитку знімав штани та чіплявся до жінок: зірка Манчестер Сіті опинився в епіцентрі скандалу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кайл Волкер
Фото: Depositphotos

Футболіст Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер може опинитися під слідством, після того, як у ЗМІ з’явилися записи з камер відеоспостереження з бару, де спортсмен оголювався та чіплявся до жінок.

Як повідомляє газета The Sun, 32-річний футболіст випивав з друзями в одному з манчестерських закладів у неділю після перемоги містян над Ньюкаслом в АПЛ з рахунком 2:0.

На відео, розміщеному на сайті видання, видно, як Вокер знімає штани, оголившись, на очах відвідувачів бару.

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Будучи напідпитку, він влаштував непристойні танці з незнайомкою, яка не була його дружиною, а також цілував та торкався до пікантних частин тіла жінок. Загалом у барі футболіст пробув півтори години.

Як пише The Guardian, поліція Манчестера може вжити заходів, якщо відеозапис буде надіслано до правоохоронних органів, згідно з британським законом про сексуальні злочини від 2003 року.

Футболіст брав участь у суботньому матчі Сіті проти Ньюкасла, після чого головний тренер Пеп Гвардіола дав команді два дні вихідних. У клубі наразі відмовляються від коментарів щодо цієї ситуації.

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Джерела: The Sun, The Guardian
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