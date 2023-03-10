Березень, 09 в 23:59

Донецький Шахтар розписав нічию з нідерландським Феєнордом у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

Гра відбулася у Варшаві на стадіоні Війська Польського та завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі на 78-й хвилині відкрили гірники після голу Ярослава Ракицького.

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Георгій Судаков подав з кутового на ближній кут воротарського майданчика, звідки Ракицький намагався у падінні пробити головою, але м’яч відскочив від спини українського захисника і залетів у сітку воріт суперника.

Однак втримати переможний рахунок підопічні Ігора Йовичевича не змогли. Через десять хвилин аргентинський форвард Феєнорда Есек’єль Бульяуде в падінні головою пробив сітку воріт Анатолія Трубіна.

У підсумку 1:1. Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень – 16 березня у Роттердамі на стадіоні Де Кейп, де і вирішиться доля путівки у чвертьфінал турніру.

У раунді плейоф Ліги Європи донецький Шахтар обіграв французький Ренн за сумою двох матчів. Доля путівки вирішилася у серії пенальті.