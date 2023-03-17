Ліга чемпіонів: стали відомі результати жеребкування 1/4 фіналу
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УЄФА визначилась із жеребкуванням 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Процес жеребкування відбувався у п’ятницю, 17 березня, в штаб-квартирі Асоціації.
Боротьбу за трофей на цій стадії ведуть вісім клубів: Реал Мадрид, Наполі, Челсі, Бенфіка, Баварія, Мілан, Інтер і Манчестер Сіті.
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Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Реал Мадрид (Іспанія) – Челсі (Англія);
- Інтер Мілан (Італія) – Бенфіка (Португалія);
- Манчестер Сіті (Англія) – Баварія (Німеччина);
- Мілан (Італія) – Наполі (Італія);
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
- Мілан/Наполі – Інтер/Бенфіка;
- Реал/Челсі – Манчестер Сіті/Баварія.
11 і 12 квітня відбудуться перші матчі 1/4 фіналу, а матчі-відповіді вже за тиждень – 18 і 19 квітня.
Водночас перші ігри в межах півфіналу зіграють 9-10 травня, матчі-відповіді – 16-17 травня.
Своєю чергою фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 відбудеться 10 червня на стадіоні Олімпійський у Стамбулі.