Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Ліга чемпіонів: стали відомі результати жеребкування 1/4 фіналу

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ліга чемпіонів: стали відомі результати жеребкування 1/4 фіналу
Фото: Getty Images

УЄФА визначилась із жеребкуванням 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Процес жеребкування відбувався у п’ятницю, 17 березня, в штаб-квартирі Асоціації.

Боротьбу за трофей на цій стадії ведуть вісім клубів: Реал Мадрид, Наполі, Челсі, Бенфіка, Баварія, Мілан, Інтер і Манчестер Сіті.

Зараз дивляться

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

  • Реал Мадрид (Іспанія) – Челсі (Англія);
  • Інтер Мілан (Італія) – Бенфіка (Португалія);
  • Манчестер Сіті (Англія) – Баварія (Німеччина);
  • Мілан (Італія) – Наполі (Італія);

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • Мілан/Наполі – Інтер/Бенфіка;
  • Реал/Челсі – Манчестер Сіті/Баварія.

11 і 12 квітня відбудуться перші матчі 1/4 фіналу, а матчі-відповіді вже за тиждень – 18 і 19 квітня.

Водночас перші ігри в межах півфіналу зіграють 9-10 травня, матчі-відповіді – 16-17 травня.

Своєю чергою фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 відбудеться 10 червня на стадіоні Олімпійський у Стамбулі.

Читайте
Україну офіційно виключили із заявки на проведення ЧС-2030

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка