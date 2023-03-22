Березень, 22 в 13:47

Після перемоги збірної Аргентини на чемпіонату світу-2022 багато хто думав, що Ліонель Мессі завершить кар’єру у національній команді. В альбіселесте заявили, що хоча Мессі 35 років, він поки що не готовий завершувати кар’єру і йому завжди будуть раді у збірній.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні відповідаючи на запитання про можливу участь капітана команди Ліонеля Мессі у Мундіалі-2026 сказав, що гравця викликатимуть до команди, доки він сам буде того хотіти.

— Щодо Мессі, то це легко читається. Він у хорошій формі, він готовий грати, він готовий продовжувати. Доки він не скаже мені інше, він продовжуватиме приїжджати. Коли він скаже мені: “Я більше не почуваюся добре”, тоді я вирішу, що робити. Спробую його переконати. А поки що він щасливий на футбольному полі, він щасливий зі збірною, і це дуже добре для нас, – сказав він.

Збірна Аргентини в межах березневого збору проведе два товариські матчі: з командами Панами та Кюрасао.

Зараз дивляться

Гра проти Панами має відбутися на стадіоні Монументаль у Буенос-Айресі. Як пише France 24, заявки на 63 тис. квитків на гру подали понад 1,5 млн уболівальників. Квитки на матч були розпродані менше ніж за дві години. Ще 20 тис. квитків було зарезервовано під запрошення.

Найдешевші коштували від 12 тис. песо ($60) до 49 тис. песо ($245), що становить більше половини середньомісячної зарплати в південноамериканській країні.

Президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапіа заявив, що організація отримала понад 130 тис. заявок на акредитацію ЗМІ на стадіоні, який вміщує лише 344 журналісти.

Ті, кому не пощастило потрапити на стадіон, принаймні зможуть безкоштовно подивитися матч по аргентинському телебаченню після того, як уряд ухвалив рішення про його безкоштовну трансляцію.

Після матчу проти Панами 24 березня Аргентина зіграє зі збірною острівного Кюрасао у Сантьяго-дель-Естеро.

Ліонель Мессі виступає у збірній Аргентини з 2005 року і досі залишається найкращим бомбардиром. На Мундіалі-2022 у Катарі він виграв чемпіонський кубок, здолавши у серії пенальті збірну Франції.